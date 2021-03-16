***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 10:19
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918390
BIST
10:231.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:237,5327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:238,9860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:23418,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,82
|Açılış
|: 418,71
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:23
|SANKO
|14,53
|32.378.186
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|31.854.946
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,38
|62.008
|% 9,52
|
|FENER
|29,36
|169.866.880
|% -6,91
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|POLTK
|319,70
|4.181.279
|% -4,25
|
|GRNYO
|3,50
|4.686.870
|% -3,85
|
|IZTAR
|25,10
|596.468
|% -3,46
|
|SISE
|7,78
|184.599.230
|% -0,13
|
|GOZDE
|8,99
|183.098.398
|% -1,64
|
|FENER
|29,36
|169.866.880
|% -6,91
|
|LOGO
|174,60
|163.322.024
|% 7,71
|
|OTKAR
|452,10
|151.486.818
|% 3,69
|
|SISE
|7,78
|184.599.230
|% -0,13
|
|GOZDE
|8,99
|183.098.398
|% -1,64
|
|BJKAS
|5,32
|95.874.251
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,71
|44.970.688
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,23
|36.250.260
|% 0,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5291
|7,5327
|% 0,00
|
|Euro
|8,9806
|8,9860
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,3761
|10,4282
|% -0,64
|
|Frank
|8,0756
|8,1242
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9994
|2,0095
|% -0,16
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,83
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,10
|68,10
|-0,78
|
Seans Raporu
10:23
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Yüzde 9.39 oranında artışla 14.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 905, 873 adet işlem
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10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TUPRS, MGROS
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10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, THYAO, TAVHL