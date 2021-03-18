***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 10:19
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918952
BIST
13:031.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:037,4716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:038,9354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0548
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:03417,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,44
|Açılış
|: 417,10
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,61
BIST En Aktif Hisseler13:03
|CLEBI
|330,00
|212.053.688
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.600.053
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.137.716
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.587.615
|% 9,94
|
|SONME
|75,20
|606.638
|% 9,94
|
|VAKKO
|16,38
|25.184.403
|% -6,93
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|FROTO
|214,80
|1.650.832.046
|% -6,28
|
|YESIL
|113,50
|37.374.618
|% -5,42
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|FROTO
|214,80
|1.650.832.046
|% -6,28
|
|GARAN
|8,95
|679.465.395
|% 2,29
|
|THYAO
|14,21
|623.066.515
|% -2,34
|
|KRDMD
|7,55
|558.368.132
|% -0,79
|
|SISE
|7,82
|404.611.541
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,19
|274.499.742
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|306.585.252
|% 1,86
|
|GARAN
|8,95
|679.465.395
|% 2,29
|
|KRDMD
|7,55
|558.368.132
|% -0,79
|
|TSKB
|1,71
|123.612.531
|% 1,18
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4693
|7,4716
|% -0,32
|
|Euro
|8,9271
|8,9354
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,3957
|10,4479
|% -0,36
|
|Frank
|8,0405
|8,0889
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9851
|1,9951
|% -0,35
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-8,01
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.763
|2.833
|-1,02
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-0,50
|
|Çeyrek
|670
|685
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|-0,34
|