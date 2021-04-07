***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 10:37
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924118
BIST
11:541.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:548,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:549,7003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:54455,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,69
|Açılış
|: 455,34
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:52
|MTRKS
|33,88
|87.343
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|30.750.157
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.499.763
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.872.560
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.043.465
|% 9,96
|
|TRILC
|53,25
|32.922.429
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,35
|527.072.493
|% 2,75
|
|KRDMD
|7,46
|434.365.729
|% 1,36
|
|GARAN
|6,76
|330.229.682
|% -0,44
|
|THYAO
|13,02
|330.106.555
|% 2,04
|
|JANTS
|911,60
|302.095.771
|% 2,59
|
|EKGYO
|1,92
|141.847.999
|% 0,00
|
|TSKB
|1,37
|92.825.099
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,16
|145.197.690
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,46
|434.365.729
|% 1,36
|
|ODAS
|3,72
|214.421.123
|% 1,36
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1485
|8,1521
|% 0,29
|
|Euro
|9,6500
|9,6600
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2354
|11,2917
|% 0,20
|
|Frank
|8,7350
|8,7876
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1671
|2,1780
|% 0,22
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,27
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.004
|3.080
|3,94
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|1,90
|
|Çeyrek
|728
|745
|0,95
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-0,28
|