***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 10:00
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931552
BIST
11:211.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:218,2017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:219,9112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0219
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:21466,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,79
|Açılış
|: 466,29
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:21
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.550.688
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.436.608
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.912.919
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.416.863
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|865.227
|% -9,78
|
|PENGD
|3,59
|32.734.981
|% -8,42
|
|GARAN
|7,15
|285.686.407
|% 0,42
|
|EREGL
|19,46
|272.818.898
|% 0,05
|
|PETKM
|6,47
|265.844.690
|% -0,77
|
|THYAO
|11,88
|237.155.448
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,18
|222.071.483
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,08
|92.037.471
|% 0,00
|
|PETKM
|6,47
|265.844.690
|% -0,77
|
|GARAN
|7,15
|285.686.407
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,18
|222.071.483
|% 0,98
|
|TSKB
|1,20
|32.551.210
|% 0,00
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1991
|8,2017
|% -0,04
|
|Euro
|9,9054
|9,9112
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,3366
|11,3934
|% -0,44
|
|Frank
|8,9129
|8,9666
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1796
|2,1905
|% -0,16
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,78
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-0,09
|