***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2021 10:00
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936124
BIST
10:291.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.452
En Düşük
1.442
10:298,3046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
10:2910,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0721
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1341
En Düşük
10,0247
10:29489,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,05
|Açılış
|: 489,54
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler10:29
|AYES
|24,50
|360.518
|% 12,06
|
|CEMAS
|1,32
|105.319.346
|% 10,00
|
|INVEO
|142,70
|51.735.060
|% 8,11
|
|IHGZT
|1,67
|6.853.080
|% 6,37
|
|DOAS
|30,14
|64.790.786
|% 5,83
|
|VAKFN
|12,60
|3.987.194
|% -9,94
|
|OZRDN
|8,00
|36.232
|% -5,88
|
|DIRIT
|5,50
|10.461
|% -5,17
|
|ULUSE
|58,25
|325.402
|% -4,43
|
|NUHCM
|54,10
|4.660.537
|% -4,16
|
|KRDMD
|8,74
|292.124.027
|% 0,34
|
|GARAN
|7,72
|224.033.662
|% -1,40
|
|THYAO
|13,31
|209.977.680
|% -0,45
|
|PETKM
|6,62
|204.229.254
|% 0,15
|
|KOZAL
|128,60
|173.574.774
|% 0,08
|
|CEMAS
|1,32
|105.319.346
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,92
|82.167.099
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,74
|292.124.027
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,14
|69.293.737
|% -0,47
|
|PETKM
|6,62
|204.229.254
|% 0,15
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3012
|8,3046
|% 0,39
|
|Euro
|10,1043
|10,1105
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6909
|11,7496
|% 0,37
|
|Frank
|9,1623
|9,2175
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% 0,30
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,87
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,55
|