***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 12:41
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024193
BIST
13:272.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,73
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:2714,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0264
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8262
En Düşük
14,7775
13:2715,7399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 15,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:27903,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,05
|Açılış
|: 903,30
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:25
|UFUK
|25,96
|1.432.940
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|53.738.263
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.847.554
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.668.958
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,29
|56.207.102
|% -6,90
|
|ALBRK
|1,36
|28.180.246
|% -5,38
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|TSPOR
|5,52
|164.679.603
|% -5,15
|
|THYAO
|38,78
|2.039.131.319
|% -0,82
|
|KRDMD
|14,73
|1.254.374.600
|% 0,55
|
|EREGL
|33,50
|1.181.463.623
|% 1,27
|
|SISE
|17,50
|1.004.008.435
|% -0,62
|
|ASELS
|25,04
|959.617.274
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,60
|660.115.103
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|950.648.971
|% -1,21
|
|ODAS
|2,38
|312.100.985
|% 0,42
|
|TSKB
|1,85
|176.803.201
|% -3,14
|
|KRDMD
|14,73
|1.254.374.600
|% 0,55
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8196
|14,8245
|% 0,18
|
|Euro
|15,7322
|15,7393
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,5909
|18,6841
|% 0,23
|
|Frank
|15,3174
|15,4096
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9396
|3,9593
|% 0,18
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,52
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.988
|6.137
|-30,73
|
|Yarım
|2.894
|2.969
|-14,87
|
|Çeyrek
|1.452
|1.484
|-7,43
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,82
|