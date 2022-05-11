***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 16:19
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029238
BIST
16:532.451
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -39,66
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:5315,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0588
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:5316,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1305
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:53912,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 9,98
|Açılış
|: 912,40
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:51
|BOSSA
|59,40
|73.402.263
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.366.648
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|6.029.375
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.607.157
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.971.988
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.867.747
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.723.880
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.514.384
|% -9,98
|
|THYAO
|41,90
|2.765.407.630
|% -0,71
|
|SISE
|20,08
|2.718.467.091
|% 0,20
|
|KRDMD
|16,48
|2.078.521.398
|% -0,54
|
|ASELS
|24,00
|1.689.283.759
|% -0,74
|
|SAHOL
|20,06
|1.380.065.234
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,71
|644.566.476
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,68
|979.735.782
|% -3,51
|
|SISE
|20,08
|2.718.467.091
|% 0,20
|
|KARSN
|5,17
|661.726.222
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,67
|472.985.710
|% -4,43
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3051
|15,3130
|% 0,44
|
|Euro
|16,2125
|16,2270
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,9201
|19,0150
|% 0,93
|
|Frank
|15,4337
|15,5267
|% 1,05
|
|Riyal
|4,0715
|4,0919
|% 0,33
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|12,61
|
|Altın Gr.
|913
|913
|10,97
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.268
|21,00
|
|Tam
|6.148
|6.307
|22,02
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|10,64
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,35
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,54
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 54 kaybederek (% -1.25 ) 2, 736
-
17:06XU100
Endeks 2, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 32, 822.00 milyon TL de
-
17:06LIDER
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 18.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 496, 429 adet işlem
-
17:05FRIGO
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 089, 064 adet işlem
-
17:03EMKEL
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 911, 993 adet işlem