***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:16
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084184
BIST
10:364.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,92
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.950
10:3618,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:3619,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:361.079,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.079,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:36
|GLCVY
|31,68
|41.573.343
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|244.961.701
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|72.990.219
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|82.756.358
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|6.192.814
|% -9,94
|
|KONTR
|140,60
|133.637.026
|% -9,76
|
|VAKKO
|63,25
|60.192.975
|% -8,40
|
|MIATK
|120,00
|17.262.888
|% -7,98
|
|THYAO
|130,70
|2.090.040.005
|% 1,87
|
|KRDMD
|15,35
|1.220.824.301
|% 4,00
|
|EREGL
|41,54
|951.966.045
|% 0,29
|
|KOZAL
|394,60
|766.252.572
|% 0,66
|
|TUPRS
|484,70
|683.485.578
|% 0,75
|
|EKGYO
|7,25
|603.406.757
|% 1,54
|
|KRDMD
|15,35
|1.220.824.301
|% 4,00
|
|ADESE
|1,77
|114.747.486
|% 4,73
|
|SKBNK
|2,69
|130.784.501
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,50
|119.977.102
|% 2,94
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6242
|18,6513
|% 0,09
|
|Euro
|19,6427
|19,6495
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,8648
|22,9795
|% 0,20
|
|Frank
|19,8379
|19,9574
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|0,18
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.198
|7.261
|-13,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,34
|
Seans Raporu
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