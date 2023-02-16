***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:54
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114237
BIST
16:225.114
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 163,72
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:2218,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:2220,1761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:221.112,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.112,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:22
|OYAKC
|30,14
|215.370.153
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.827.638
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|35.983.543
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.816.548
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.834.534
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.800.317
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|187.006.459
|% -9,96
|
|HATEK
|8,42
|25.444.899
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|30.980.534
|% -9,95
|
|THYAO
|143,80
|7.621.016.980
|% 2,79
|
|EREGL
|44,26
|6.517.161.597
|% 7,12
|
|TUPRS
|632,30
|5.365.986.887
|% 9,98
|
|SISE
|45,72
|3.422.110.312
|% 7,07
|
|AKBNK
|16,53
|3.351.816.132
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,53
|3.351.816.132
|% 2,23
|
|YKBNK
|9,31
|1.703.186.990
|% 4,14
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.979.884
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,59
|1.177.197.393
|% 5,42
|
|EREGL
|44,26
|6.517.161.597
|% 7,12
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8548
|% 0,03
|
|Euro
|20,1684
|20,1761
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6179
|22,7313
|% 0,05
|
|Frank
|20,3416
|20,4642
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0109
|5,0360
|% 0,03
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,61
|
|Cumhuriyet
|7.541
|7.655
|24,00
|
|Tam
|7.580
|7.629
|-6,00
|
|Yarım
|3.703
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|0,21
|
Seans Raporu
16:22
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