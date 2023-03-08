***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2023 11:11
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121484
BIST
13:095.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -32,44
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
13:0918,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
13:0920,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0341
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
13:091.117,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.117,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler13:09
|BVSAN
|54,75
|344.556.074
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|26.311.384
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.254.939
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|151.035.644
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,12
|59.187.113
|% 9,36
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|33,12
|63.759.525
|% -8,46
|
|COSMO
|90,10
|52.330
|% -6,83
|
|TERA
|26,46
|45.339.047
|% -6,24
|
|DESA
|52,15
|3.806.073
|% -4,92
|
|OYAKC
|47,36
|2.787.005.658
|% 1,02
|
|ASTOR
|51,45
|1.867.386.021
|% 5,00
|
|KOZAL
|20,42
|751.132.772
|% 0,69
|
|ISDMR
|44,40
|666.765.110
|% -2,25
|
|EKGYO
|8,23
|620.839.426
|% -0,12
|
|ADESE
|1,68
|264.241.511
|% 6,33
|
|OYAKC
|47,36
|2.787.005.658
|% 1,02
|
|ASTOR
|51,45
|1.867.386.021
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,13
|41.003.563
|% 0,00
|
|ODAS
|8,63
|275.767.362
|% 0,70
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9596
|18,9638
|% 0,06
|
|Euro
|20,0968
|20,1046
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6529
|22,7665
|% 0,54
|
|Frank
|20,3082
|20,4305
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0364
|5,0616
|% 0,05
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|2,62
|
|Cumhuriyet
|7.548
|7.662
|27,00
|
|Tam
|7.584
|7.635
|5,00
|
|Yarım
|3.705
|3.736
|2,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.868
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|0,01
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,37
|