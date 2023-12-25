***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 13:59
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228617
BIST
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15:457.347
En Düşük
|Değişim
|: -2,79%
|| -210,64
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:4529,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0748
|Açılış
|: 29,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:4532,0358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1911
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:451.929,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.929,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MTRKS
|51,15
|33.909.429
|% 8,09
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,62
|55.376.192
|% 6,95
|
|POLHO
|11,93
|74.108.420
|% 5,58
|
|ERSU
|9,91
|17.016.079
|% 4,98
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|MIPAZ
|38,36
|14.432.872
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|212.144.045
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|170.880.065
|% -10,00
|
|CMBTN
|2.115,00
|161.562.237
|% -10,00
|
|THYAO
|227,80
|2.379.686.486
|% -2,23
|
|TUPRS
|141,70
|2.335.465.755
|% -2,14
|
|KBORU
|49,04
|1.671.908.545
|% 3,94
|
|ISCTR
|22,94
|1.308.098.208
|% -3,53
|
|ASELS
|44,96
|1.168.807.927
|% -1,40
|
|BEGYO
|2,80
|184.763.036
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,69
|112.806.115
|% -6,63
|
|EKGYO
|6,89
|427.043.452
|% -2,68
|
|ISCTR
|22,94
|1.308.098.208
|% -3,53
|
|YKBNK
|19,85
|1.034.462.309
|% -2,98
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2177
|29,2855
|% 0,26
|
|Euro
|32,0322
|32,0358
|% -0,59
|
|Sterlin
|37,0103
|37,1959
|% 0,04
|
|Frank
|34,0010
|34,2058
|% -0,01
|
|Riyal
|7,7705
|7,8095
|% 0,09
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|