***VAKKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2021 09:10
***VAKKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VAKKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vakko Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918580
BIST
10:251.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.580
En Düşük
1.575
10:257,5112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:258,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:25419,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,73
|Açılış
|: 419,63
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TRILC
|23,56
|157.296.667
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|192.760.355
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|TTRAK
|256,40
|79.593.540
|% 9,11
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DAGI
|3,01
|1.885.052
|% -5,05
|
|ACSEL
|23,84
|3.492.680
|% -4,56
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|FROTO
|229,20
|192.760.355
|% 9,98
|
|KARSN
|4,43
|187.271.299
|% 3,75
|
|OTKAR
|449,00
|171.764.619
|% 2,25
|
|TRILC
|23,56
|157.296.667
|% 9,99
|
|SISE
|7,83
|144.270.364
|% 0,26
|
|KARSN
|4,43
|187.271.299
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,25
|95.565.306
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,19
|101.212.668
|% 1,21
|
|BJKAS
|5,87
|115.931.527
|% 5,96
|
|SISE
|7,83
|144.270.364
|% 0,26
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5058
|7,5112
|% 0,35
|
|Euro
|8,9340
|8,9434
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4261
|10,4784
|% 0,52
|
|Frank
|8,0853
|8,1340
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9988
|2,0088
|% 0,41
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|3,05
|
|Altın Gr.
|419
|420
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,34
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:35XU100
Endeks 1, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 2, 347.00 milyon TL de
-
10:35VAKKO
Yüzde 7.38 oranında artışla 18.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 243, 187 adet işlem
-
10:32BLCYT
Yüzde 5.50 oranında artışla 11.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 532, 145 adet işlem
-
10:31TRILC
Yüzde 9.99 oranında artışla 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 658, 222 adet işlem
-
10:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, GUBRF, TAVHL