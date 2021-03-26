***VAKKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2021 09:11
***VAKKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VAKKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vakko Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920755
BIST
10:251.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.396
10:258,0197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
8,0197
En Düşük
7,9153
10:259,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1086
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4642
En Düşük
9,3140
10:25443,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,36
|Açılış
|: 443,83
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,18
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|9.390.855
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|BJKAS
|6,71
|144.270.518
|% 6,51
|
|AVOD
|9,49
|33.094.521
|% -9,96
|
|EGEEN
|1.590,00
|18.066.057
|% -8,86
|
|SEKUR
|32,66
|1.362.435
|% -7,95
|
|KONTR
|73,10
|4.759.284
|% -4,94
|
|LUKSK
|66,50
|340.791
|% -4,32
|
|GARAN
|7,07
|366.266.358
|% 1,14
|
|ISKPL
|46,94
|154.228.575
|% 3,26
|
|BJKAS
|6,71
|144.270.518
|% 6,51
|
|VESTL
|36,06
|113.231.385
|% -2,80
|
|THYAO
|12,87
|111.444.030
|% 1,58
|
|GARAN
|7,07
|366.266.358
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,19
|55.298.572
|% 1,39
|
|BJKAS
|6,71
|144.270.518
|% 6,51
|
|SKBNK
|1,23
|24.892.681
|% 1,65
|
|AKBNK
|4,82
|94.242.853
|% 0,67
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0097
|8,0197
|% 1,01
|
|Euro
|9,4403
|9,4642
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,9449
|10,9998
|% 0,75
|
|Frank
|8,4631
|8,5141
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1239
|2,1346
|% 0,70
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|1,21
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|1,08
|