***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2023 23:55
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2023 tarih ve 2023/08 nolu kararı ile
Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125743
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,0116
En Düşük
18,9692
18:0520,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0311
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1874
En Düşük
20,0865
18:051.172,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.172,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.173,03
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9971
|19,0116
|% 0,12
|
|Euro
|20,1523
|20,1700
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,9269
|23,0419
|% -0,07
|
|Frank
|20,3676
|20,4903
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0409
|5,0662
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.171
|1.172
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.876
|7.987
|1,00
|
|Yarım
|3.861
|3.908
|0,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.954
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
-
17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem