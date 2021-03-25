***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPandemi nedeniyle insan sağlığı için ihtiyaç duyulan ürünlerin imal edilebilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3'üncü maddesinde amaç ve konu kısmına ilave yapılmasına, gerekli izin ve onayların alınmasına müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuşur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920720BIST