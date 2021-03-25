***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.03.2021 20:29
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pandemi nedeniyle insan sağlığı için ihtiyaç duyulan ürünlerin imal edilebilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3'üncü maddesinde amaç ve konu kısmına ilave yapılmasına, gerekli izin ve onayların alınmasına müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuşur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920720
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.394
18:057,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
18:05442,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,38
|Açılış
|: 442,10
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9542
|7,9565
|% 0,45
|
|Euro
|9,3875
|9,4349
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,8948
|10,9494
|% 0,79
|
|Frank
|8,4370
|8,4878
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1147
|2,1253
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-5,28
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|62,03
|62,03
|-2,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SANKO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 958 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
-
17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
-
17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
-
17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem