***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.04.2021 13:53
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 08.04.2021 tarihinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 16.04.2021 tarihinde olumlu karışılanmıştır.
Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil metni 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 23 Mart 2021 tarihinde açıklanan Olağan Genel Kurul gündeminde de yer aldığı üzere, pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929099
BIST
14:491.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,64
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.389
14:498,0744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:499,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0507
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:49462,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,16
|Açılış
|: 462,53
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:49
|FENER
|31,90
|23.736.981
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.707.889
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.566.416
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.384.740
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|16.807.583
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|71.774.671
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|CMENT
|30,16
|350.436
|% -9,97
|
|EREGL
|18,43
|1.144.139.670
|% 0,49
|
|PETKM
|6,61
|915.713.031
|% 4,42
|
|GARAN
|7,12
|806.094.573
|% -2,20
|
|QUAGR
|27,62
|679.852.276
|% -5,15
|
|KRDMD
|7,33
|476.003.779
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,87
|269.497.348
|% -1,06
|
|PETKM
|6,61
|915.713.031
|% 4,42
|
|GARAN
|7,12
|806.094.573
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,12
|182.480.978
|% -1,85
|
|PEKGY
|1,62
|139.384.740
|% -10,00
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0706
|8,0744
|% 0,21
|
|Euro
|9,7171
|9,7232
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,2070
|11,2632
|% 0,76
|
|Frank
|8,8072
|8,8602
|% 0,96
|
|Riyal
|2,1484
|2,1591
|% 0,30
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|5,27
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|3,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|9,03
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|4,36
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,78
|0,05
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|