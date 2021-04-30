***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
30.04.2021 16:05
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 3. maddesindeki değişiklikler 20 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilmiş, 28 Nisan 2021 tarihinde tescil ve 28 Nisan 2021 tarih 10318 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 724, 725 numaları sayfalarında ilan edilmiştir. Son değişiklikleri de içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 28/04/2021 28/04/2021 10318
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933388
BIST
16:221.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,69
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:228,2768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0738
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2840
En Düşük
8,1830
16:2210,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0536
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0307
En Düşük
9,9251
16:22471,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,87
|Açılış
|: 471,12
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:22
|FORMT
|1,32
|14.318.973
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.565.894
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.781.980
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|105.124.409
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.916.522
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,00
|1.071.789.716
|% 5,17
|
|EREGL
|19,19
|809.448.353
|% -0,36
|
|PETKM
|6,74
|712.071.813
|% 0,60
|
|THYAO
|12,18
|660.783.135
|% 1,67
|
|GARAN
|7,24
|572.351.590
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,81
|206.409.823
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,12
|228.406.556
|% 0,95
|
|PETKM
|6,74
|712.071.813
|% 0,60
|
|GARAN
|7,24
|572.351.590
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,22
|526.772.253
|% 1,40
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2713
|8,2768
|% 0,90
|
|Euro
|9,9881
|10,0174
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,4446
|11,5020
|% 0,41
|
|Frank
|9,0527
|9,1072
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1992
|2,2103
|% 0,89
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-2,00
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,07
|
|B. Petrol
|66,58
|66,58
|-1,47
|