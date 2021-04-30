***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 3. maddesindeki değişiklikler 20 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilmiş, 28 Nisan 2021 tarihinde tescil ve 28 Nisan 2021 tarih 10318 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 724, 725 numaları sayfalarında ilan edilmiştir. Son değişiklikleri de içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 28/04/2021 28/04/2021 10318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933388BIST