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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.03.2021 22:16



***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Açıklamalar

Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihili Faaliyet Raporu ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916718


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 42,24 902.428.819 % 10,00  
YONGA 31,90 1.134.188 % 10,00  
TRILC 13,31 6.816.677 % 10,00  
SNKRN 33,88 3.626.411 % 10,00  
OZRDN 11,99 935.760 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6101 7,6110 % -1,82  
Euro 9,0646 9,0838 % -1,22  
Sterlin 10,5655 10,6185 % -0,92  
Frank 8,1841 8,2334 % -0,60  
Riyal 2,0265 2,0367 % -1,47  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 37,61  
Altın Gr. 421 421 2,34  
Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 26,01 26,04 0,91  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,12  
B. Petrol 67,43 67,43 -0,81  
Seans Raporu 18:05
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