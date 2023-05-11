***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2023Açıklamalar01.01.2023-31.03.2023 Faaliyet Raporumuzun Yönetim Kurulu bölümünde sehven eski yönetim kurulu üyeleri yer almıştır. 13 Nisan 2023 tarihli olağan genel kurul toplantımızda seçilen güncellenmiş Yönetim Kurulu üyelerimizi içeren faaliyet raporumuz ekte sunulmuşur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150594BIST