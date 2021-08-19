***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 21:38
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732
Transferler
-177.743 84.022.999 -83.845.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.242.737 -30.939.317 -29.696.580 186 -29.696.394
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.615.817 -4.392.284 8.680.319 88.465.915 -30.939.317 294.430.450 13.888 294.444.338
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523
Transferler
-871.006 13.424.813 860.652 -13.414.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.895.839 15.553.109 13.657.270 331 13.657.601
Kar Payları
-83.200.000 -83.200.000 -83.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 124.459.249 -7.850.946 22.105.132 6.354.451 15.553.109 320.620.995 14.129 320.635.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
160.075.871 -20.453.280
Dönem Karı (Zararı)
15.553.440 -30.939.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.426.871 87.432.546
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 70.390.071 61.413.708
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.789.128 2.887.182
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.251 539.372
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.779.877 2.347.810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.570.513 782.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.691.476 489.717
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-120.963 292.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 38.033.852 36.395.424
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.105.485 -1.502.821
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
40.721.610 34.522.464
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-582.273 3.375.781
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-107.356 451.858
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.792.247 -820.946
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.003.748 -3.715.060
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.000 1.044.783
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.000 1.036.548
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.235
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.965.164 -11.006.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.392.874 -50.777.106
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.581.338 5.634.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.247.159 -769.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.828.497 6.404.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.267.680 -2.581.824
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -32.717.401 -13.683.986
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.268.507 -2.525.856
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 73.606.323 -52.870.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.334.591 -1.995.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.271.732 -50.874.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.842.795 6.481.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.974.051 3.614.089
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -8.430.419 5.154.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
185.373.185 5.716.309
Kira Ödemeleri
-21.623.496 -11.938.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.188.264 -3.111.574
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.485.554 -11.119.446
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.641.419 -17.009.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
320.058 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 320.058 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.961.477 -17.009.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -21.633.041 -15.134.148
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.328.436 -1.875.438
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.608.629 147.610.832
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
242.250.000 408.662.949
Kredilerden Nakit Girişleri
242.250.000 408.662.949
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.101.239 -218.414.403
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.101.239 -218.414.403
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.404.369 -29.741.429
Ödenen Temettüler
-83.200.000 0
Ödenen Faiz
-24.258.506 -14.142.324
Alınan Faiz
2.105.485 1.246.039
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.825.823 110.147.966
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.825.823 110.147.966
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 55.765.707 24.489.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 105.591.530 134.637.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 105.591.530 55.765.707
Ticari Alacaklar
79.321.177 83.077.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 7.891.694 4.665.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 71.429.483 78.412.386
Diğer Alacaklar
6 378.172 376.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
378.172 376.480
Stoklar
7 562.677.733 534.740.209
Peşin Ödenmiş Giderler
22.030.645 25.299.152
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.030.645 25.299.152
Diğer Dönen Varlıklar
20.135.150 21.404.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 20.135.150 21.404.522
ARA TOPLAM
790.134.407 720.663.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
790.134.407 720.663.830
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 128.634 128.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
128.634 128.632
Maddi Duran Varlıklar
9 340.949.614 344.453.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 188.795.765 209.155.232
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.118.257 7.215.955
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.118.257 7.215.955
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
536.992.270 560.953.458
TOPLAM VARLIKLAR
1.327.126.677 1.281.617.288
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.407.754 153.292.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 199.407.754 153.292.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.275.356 103.515.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.275.356 103.515.570
Banka Kredileri
4 78.684.825 73.345.610
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 93.590.531 30.169.960
Ticari Borçlar
274.362.028 201.503.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 6.327.827 2.414.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 268.034.201 199.089.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.229.387 4.386.595
Diğer Borçlar
4.664.717 2.410.017
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,20 2.918.299 936.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.746.418 1.473.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.510.828 38.458.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 41.510.828 38.458.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 6.957.603 661.327
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.375.007 4.378.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.284.535 3.166.933
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.090.472 1.211.435
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.701.537 4.982.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 4.701.537 4.982.185
ARA TOPLAM
717.484.217 513.589.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
717.484.217 513.589.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
225.715.494 303.367.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
225.715.494 303.367.590
Banka Kredileri
4 98.459.489 94.839.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 127.256.005 208.528.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
34.556.175 46.039.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 34.556.175 46.039.372
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.115.247 22.359.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.115.247 22.359.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 2.620.420 6.083.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
289.007.336 377.850.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.006.491.553 891.439.765
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
320.620.995 390.163.725
Ödenmiş Sermaye
14 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
116.608.303 119.375.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
116.608.303 119.375.148
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
124.459.249 125.330.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.850.946 -5.955.107
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.105.132 8.680.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.354.451 88.693.799
Net Dönem Karı veya Zararı
15.553.109 13.414.459
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.129 13.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.635.124 390.177.523
TOPLAM KAYNAKLAR
1.327.126.677 1.281.617.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 587.762.050 364.776.234 322.378.781 78.052.576
Satışların Maliyeti
15 -287.134.173 -184.465.334 -153.477.267 -34.385.354
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300.627.877 180.310.900 168.901.514 43.667.222
BRÜT KAR (ZARAR)
300.627.877 180.310.900 168.901.514 43.667.222
Genel Yönetim Giderleri
16 -33.414.294 -24.096.974 -18.784.825 -12.184.319
Pazarlama Giderleri
16 -235.532.044 -181.894.260 -122.436.802 -67.387.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 26.043.226 18.397.792 14.151.071 8.286.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -11.669.261 -10.642.894 -6.235.262 -6.273.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.055.504 -17.925.436 35.595.696 -33.892.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.000 3.644 3.000 1.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.058.504 -17.921.792 35.598.696 -33.890.392
Finansman Gelirleri
18 27.966.210 29.731.446 13.033.302 25.870.580
Finansman Giderleri
18 -53.679.027 -43.569.731 -28.396.230 -21.686.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.345.687 -31.760.077 20.235.768 -29.706.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.792.247 820.946 -5.294.971 2.097.291
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.781.830 -45.780 -7.067.148 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.989.583 866.726 1.772.177 2.097.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.553.440 -30.939.131 14.940.797 -27.608.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.553.440 -30.939.131 14.940.797 -27.608.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
331 186 290 26
Ana Ortaklık Payları
15.553.109 -30.939.317 14.940.507 -27.609.008
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 0,10000000 -0,19000000 0,09000000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.895.839 1.242.737 -2.724.867 1.201.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.369.799 1.553.421 -3.406.084 1.502.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
473.960 -310.684 681.217 -300.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
473.960 -310.684 681.217 -300.461
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.895.839 1.242.737 -2.724.867 1.201.845
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.657.601 -29.696.394 12.215.930 -26.407.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
331 186 290 26
Ana Ortaklık Payları
13.657.270 -29.696.580 12.215.640 -26.407.163
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959528
BIST