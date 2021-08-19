***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732Transferler-177.743 84.022.999 -83.845.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.242.737 -30.939.317 -29.696.580 186 -29.696.394Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.615.817 -4.392.284 8.680.319 88.465.915 -30.939.317 294.430.450 13.888 294.444.338Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523Transferler-871.006 13.424.813 860.652 -13.414.459Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.895.839 15.553.109 13.657.270 331 13.657.601Kar Payları-83.200.000 -83.200.000 -83.200.000Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 124.459.249 -7.850.946 22.105.132 6.354.451 15.553.109 320.620.995 14.129 320.635.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI160.075.871 -20.453.280Dönem Karı (Zararı)15.553.440 -30.939.131Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler125.426.871 87.432.546Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 70.390.071 61.413.708Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.789.128 2.887.182Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.251 539.372Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.779.877 2.347.810Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.570.513 782.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.691.476 489.717Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-120.963 292.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 38.033.852 36.395.424Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.105.485 -1.502.821Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler40.721.610 34.522.464Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-582.273 3.375.781Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-107.356 451.858Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 4.792.247 -820.946Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.003.748 -3.715.060Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.000 1.044.783Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.000 1.036.548Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 8.235Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.965.164 -11.006.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler44.392.874 -50.777.106Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 3.581.338 5.634.774İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.247.159 -769.522İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.828.497 6.404.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.267.680 -2.581.824Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -32.717.401 -13.683.986Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.268.507 -2.525.856Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 73.606.323 -52.870.207İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.334.591 -1.995.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)69.271.732 -50.874.549Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.842.795 6.481.333Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.974.051 3.614.089Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -8.430.419 5.154.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları185.373.185 5.716.309Kira Ödemeleri-21.623.496 -11.938.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.188.264 -3.111.574Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.485.554 -11.119.446YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.641.419 -17.009.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri320.058 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 320.058 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.961.477 -17.009.586Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -21.633.041 -15.134.148Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.328.436 -1.875.438FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.608.629 147.610.832Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri242.250.000 408.662.949Kredilerden Nakit Girişleri242.250.000 408.662.949Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.101.239 -218.414.403Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.101.239 -218.414.403Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.404.369 -29.741.429Ödenen Temettüler-83.200.000 0Ödenen Faiz-24.258.506 -14.142.324Alınan Faiz2.105.485 1.246.039YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.825.823 110.147.966NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.825.823 110.147.966DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 55.765.707 24.489.172DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 105.591.530 134.637.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 105.591.530 55.765.707Ticari Alacaklar79.321.177 83.077.760İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,20 7.891.694 4.665.374İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 71.429.483 78.412.386Diğer Alacaklar6 378.172 376.480İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar378.172 376.480Stoklar7 562.677.733 534.740.209Peşin Ödenmiş Giderler22.030.645 25.299.152İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 22.030.645 25.299.152Diğer Dönen Varlıklar20.135.150 21.404.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 20.135.150 21.404.522ARA TOPLAM790.134.407 720.663.830TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR790.134.407 720.663.830DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 128.634 128.632İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar128.634 128.632Maddi Duran Varlıklar9 340.949.614 344.453.639Kullanım Hakkı Varlıkları10 188.795.765 209.155.232Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.118.257 7.215.955Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 7.118.257 7.215.955TOPLAM DURAN VARLIKLAR536.992.270 560.953.458TOPLAM VARLIKLAR1.327.126.677 1.281.617.288KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar199.407.754 153.292.917İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 199.407.754 153.292.917Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları172.275.356 103.515.570İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları172.275.356 103.515.570Banka Kredileri4 78.684.825 73.345.610Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 93.590.531 30.169.960Ticari Borçlar274.362.028 201.503.973İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,20 6.327.827 2.414.302İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 268.034.201 199.089.671Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.229.387 4.386.595Diğer Borçlar4.664.717 2.410.017İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,20 2.918.299 936.512İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.746.418 1.473.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)41.510.828 38.458.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 41.510.828 38.458.050Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 6.957.603 661.327Kısa Vadeli Karşılıklar7.375.007 4.378.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 6.284.535 3.166.933Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.090.472 1.211.435Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.701.537 4.982.185İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 4.701.537 4.982.185ARA TOPLAM717.484.217 513.589.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER717.484.217 513.589.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar225.715.494 303.367.590İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar225.715.494 303.367.590Banka Kredileri4 98.459.489 94.839.161Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 127.256.005 208.528.429Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)34.556.175 46.039.372İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 34.556.175 46.039.372Uzun Vadeli Karşılıklar26.115.247 22.359.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26.115.247 22.359.838Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 2.620.420 6.083.963TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER289.007.336 377.850.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.006.491.553 891.439.765ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar320.620.995 390.163.725Ödenmiş Sermaye14 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)116.608.303 119.375.148Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)116.608.303 119.375.148Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)124.459.249 125.330.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.850.946 -5.955.107Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.105.132 8.680.319Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.354.451 88.693.799Net Dönem Karı veya Zararı15.553.109 13.414.459Kontrol Gücü Olmayan Paylar14.129 13.798TOPLAM ÖZKAYNAKLAR320.635.124 390.177.523TOPLAM KAYNAKLAR1.327.126.677 1.281.617.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 587.762.050 364.776.234 322.378.781 78.052.576Satışların Maliyeti15 -287.134.173 -184.465.334 -153.477.267 -34.385.354TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)300.627.877 180.310.900 168.901.514 43.667.222BRÜT KAR (ZARAR)300.627.877 180.310.900 168.901.514 43.667.222Genel Yönetim Giderleri16 -33.414.294 -24.096.974 -18.784.825 -12.184.319Pazarlama Giderleri16 -235.532.044 -181.894.260 -122.436.802 -67.387.629Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 26.043.226 18.397.792 14.151.071 8.286.281Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -11.669.261 -10.642.894 -6.235.262 -6.273.642ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.055.504 -17.925.436 35.595.696 -33.892.087Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.000 3.644 3.000 1.695FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.058.504 -17.921.792 35.598.696 -33.890.392Finansman Gelirleri18 27.966.210 29.731.446 13.033.302 25.870.580Finansman Giderleri18 -53.679.027 -43.569.731 -28.396.230 -21.686.461SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.345.687 -31.760.077 20.235.768 -29.706.273Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.792.247 820.946 -5.294.971 2.097.291Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -7.781.830 -45.780 -7.067.148 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.989.583 866.726 1.772.177 2.097.291SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.553.440 -30.939.131 14.940.797 -27.608.982DÖNEM KARI (ZARARI)15.553.440 -30.939.131 14.940.797 -27.608.982Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar331 186 290 26Ana Ortaklık Payları15.553.109 -30.939.317 14.940.507 -27.609.008Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,10000000 -0,19000000 0,09000000 -0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.895.839 1.242.737 -2.724.867 1.201.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.369.799 1.553.421 -3.406.084 1.502.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler473.960 -310.684 681.217 -300.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi473.960 -310.684 681.217 -300.461Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.895.839 1.242.737 -2.724.867 1.201.845TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.657.601 -29.696.394 12.215.930 -26.407.137Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar331 186 290 26Ana Ortaklık Payları13.657.270 -29.696.580 12.215.640 -26.407.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959528BIST