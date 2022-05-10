***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 20:36
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-435.503 5.082.957 8.767.005 -13.414.459 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
829.028 612.602 1.441.630 41 1.441.671
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 124.894.752 -5.126.079 13.763.276 97.460.804 612.602 0 391.605.355 13.839 391.619.194
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -12.249.253 22.105.132 5.483.445 222.447.291 523.116.870 10.777 523.127.647
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
222.447.291 -222.447.291 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.178.274 86.445.908 82.267.634 126 82.267.760
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -16.427.527 22.105.132 227.930.736 86.445.908 605.384.504 10.903 605.395.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.738.395 24.449.406
Dönem Karı (Zararı)
86.446.034 612.643
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.871.738 49.462.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.912.759 36.031.835
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.435.255 3.238.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.037.255 3.328.732
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
398.000 -90.568
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 18.757.335 10.029.641
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.831.271 -10.603.303
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.684.201 19.364.912
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.904.405 1.268.032
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 387.854
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 22.292.039 -502.724
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
474.350 277.817
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
474.350 277.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-182.739.819 -21.981.425
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.966.001 8.615.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.000.597 1.029.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.966.598 7.586.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
420.402 -529.335
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
420.402 -529.335
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -199.018.907 -49.408.510
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.411.493 620.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 59.457.074 22.475.735
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.266.876 1.265.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
65.723.950 21.210.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.624.886 -278
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 15.892.508 -2.858.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.670.290 -897.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.144.950 -897.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-33.525.340
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.577.953 28.093.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.071.556 -971.393
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-40.880.781 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.364.011 -2.673.006
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.514.256 -5.803.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.514.256 -5.803.373
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -43.847.629 -5.081.758
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -666.627 -721.615
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.754.835 -17.641.613
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.422.594 85.400.000
Kredilerden Nakit Girişleri
147.422.594 85.400.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.018.230 -75.035.781
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.018.230 -75.035.781
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.748.143 -21.260.557
Ödenen Faiz
-10.449.900 -8.233.672
Alınan Faiz
7.548.514 1.488.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.497.816 1.004.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.497.816 1.004.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 165.968.680 55.765.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 130.470.864 56.770.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 130.470.864 165.968.680
Finansal Yatırımlar
17.987.371 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.987.371 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
17.987.371
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
102.656.504 109.623.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 10.639.160 4.638.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 92.017.344 104.984.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.511.750 2.749.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.511.750 2.749.380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 790.943.703 591.924.796
Peşin Ödenmiş Giderler
87.046.697 49.635.204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 87.046.697 49.635.204
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
27.971.489 12.433.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 27.971.489 12.433.518
ARA TOPLAM
1.159.588.378 932.334.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.159.588.378 932.334.615
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
157.935 155.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 157.935 155.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 381.716.857 354.136.620
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 278.533.562 194.357.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.930.029 18.845.110
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 17.930.029 18.845.110
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.966.055 8.698.092
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
689.304.438 576.193.362
TOPLAM VARLIKLAR
1.848.892.816 1.508.527.977
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
138.688.261 27.089.036
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 138.688.261 27.089.036
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
206.471.458 182.555.842
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
206.471.458 182.555.842
Banka Kredileri
4 97.754.368 93.019.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 108.717.090 89.536.590
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
429.457.638 362.938.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 9.735.303 16.145.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 419.722.335 346.793.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.538.139 6.913.253
Diğer Borçlar
6 2.723.746 5.394.346
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 2.716.068 2.716.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.678 2.678.278
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
90.198.560 83.514.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 90.198.560 83.514.768
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23.229.385 40.594.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.880.967 6.656.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.642.691 5.816.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.238.276 840.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.611.328 9.284.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 7.611.328 9.284.211
ARA TOPLAM
921.799.482 724.941.442
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
921.799.482 724.941.442
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
255.862.464 209.194.212
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
255.862.464 209.194.212
Banka Kredileri
4 52.162.028 73.092.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 203.700.436 136.102.207
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.579.725 22.371.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 31.579.725 22.371.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.255.738 28.893.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
34.255.738 28.893.667
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.697.927 260.458.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.243.497.409 985.400.330
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.384.504 523.116.870
Ödenmiş Sermaye
14 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
108.902.728 113.081.002
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
108.902.728 113.081.002
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
125.330.255 125.330.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.427.527 -12.249.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.105.132 22.105.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
227.930.736 5.483.445
Net Dönem Karı veya Zararı
86.445.908 222.447.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.903 10.777
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.395.407 523.127.647
TOPLAM KAYNAKLAR
1.848.892.816 1.508.527.977
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 614.583.879 265.383.269
Satışların Maliyeti
15 -227.818.164 -133.656.906
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
386.765.715 131.726.363
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
386.765.715 131.726.363
Genel Yönetim Giderleri
16 -35.258.931 -14.629.469
Pazarlama Giderleri
16 -230.490.588 -113.095.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 16.137.639 11.892.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -8.577.210 -5.433.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.576.625 10.459.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.709.391 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
130.286.016 10.459.808
Finansman Gelirleri
18 10.892.216 14.932.908
Finansman Giderleri
18 -32.440.159 -25.282.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.738.073 109.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.292.039 502.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -23.515.433 -714.682
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.223.394 1.217.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.446.034 612.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.446.034 612.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
126 41
Ana Ortaklık Payları
86.445.908 612.602
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,54029000 0,00380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.178.274 829.028
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.222.843 1.036.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.044.569 -207.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.044.569 -207.257
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.178.274 829.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.267.760 1.441.671
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
126 41
Ana Ortaklık Payları
82.267.634 1.441.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028908
BIST