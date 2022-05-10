***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-435.503 5.082.957 8.767.005 -13.414.459 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)829.028 612.602 1.441.630 41 1.441.671Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 124.894.752 -5.126.079 13.763.276 97.460.804 612.602 0 391.605.355 13.839 391.619.194Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 125.330.255 -12.249.253 22.105.132 5.483.445 222.447.291 523.116.870 10.777 523.127.647Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler222.447.291 -222.447.291 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.178.274 86.445.908 82.267.634 126 82.267.760Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 125.330.255 -16.427.527 22.105.132 227.930.736 86.445.908 605.384.504 10.903 605.395.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.738.395 24.449.406Dönem Karı (Zararı)86.446.034 612.643Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler98.871.738 49.462.587Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler48.912.759 36.031.835Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.435.255 3.238.164Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.037.255 3.328.732Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler398.000 -90.568Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 18.757.335 10.029.641Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.831.271 -10.603.303Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.684.201 19.364.912Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri3.904.405 1.268.032Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 387.854Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 22.292.039 -502.724Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler474.350 277.817Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler474.350 277.817İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-182.739.819 -21.981.425Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 9.966.001 8.615.982İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.000.597 1.029.594İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)15.966.598 7.586.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler420.402 -529.335İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)420.402 -529.335Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -199.018.907 -49.408.510Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-37.411.493 620.911Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 59.457.074 22.475.735İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.266.876 1.265.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)65.723.950 21.210.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.624.886 -278Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 15.892.508 -2.858.619İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.670.290 -897.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.144.950 -897.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-33.525.340Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.577.953 28.093.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.071.556 -971.393Vergi İadeleri (Ödemeleri)-40.880.781 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.364.011 -2.673.006YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-44.514.256 -5.803.373Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.514.256 -5.803.373Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -43.847.629 -5.081.758Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -666.627 -721.615Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.754.835 -17.641.613Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri147.422.594 85.400.000Kredilerden Nakit Girişleri147.422.594 85.400.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.018.230 -75.035.781Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.018.230 -75.035.781Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-40.748.143 -21.260.557Ödenen Faiz-10.449.900 -8.233.672Alınan Faiz7.548.514 1.488.397YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.497.816 1.004.420NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.497.816 1.004.420DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 165.968.680 55.765.707DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 130.470.864 56.770.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 130.470.864 165.968.680Finansal Yatırımlar17.987.371 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar17.987.371 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar17.987.371Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar102.656.504 109.623.037İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,20 10.639.160 4.638.563İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 92.017.344 104.984.474Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar2.511.750 2.749.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.511.750 2.749.380Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 790.943.703 591.924.796Peşin Ödenmiş Giderler87.046.697 49.635.204İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 87.046.697 49.635.204Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen Varlıklar27.971.489 12.433.518İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 27.971.489 12.433.518ARA TOPLAM1.159.588.378 932.334.615TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.159.588.378 932.334.615DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar157.935 155.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 157.935 155.613Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 381.716.857 354.136.620Kullanım Hakkı Varlıkları10 278.533.562 194.357.927Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.930.029 18.845.110Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 17.930.029 18.845.110Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 10.966.055 8.698.092Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR689.304.438 576.193.362TOPLAM VARLIKLAR1.848.892.816 1.508.527.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar138.688.261 27.089.036İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 138.688.261 27.089.036Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları206.471.458 182.555.842İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları206.471.458 182.555.842Banka Kredileri4 97.754.368 93.019.252Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 108.717.090 89.536.590Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar429.457.638 362.938.757İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,20 9.735.303 16.145.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 419.722.335 346.793.583Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.538.139 6.913.253Diğer Borçlar6 2.723.746 5.394.346İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 2.716.068 2.716.068İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.678 2.678.278Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)90.198.560 83.514.768İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 90.198.560 83.514.768Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23.229.385 40.594.733Kısa Vadeli Karşılıklar13 11.880.967 6.656.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 10.642.691 5.816.220Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.238.276 840.276Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.611.328 9.284.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 7.611.328 9.284.211ARA TOPLAM921.799.482 724.941.442TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER921.799.482 724.941.442UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar255.862.464 209.194.212İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar255.862.464 209.194.212Banka Kredileri4 52.162.028 73.092.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 203.700.436 136.102.207Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)31.579.725 22.371.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 31.579.725 22.371.009Uzun Vadeli Karşılıklar34.255.738 28.893.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar34.255.738 28.893.667Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER321.697.927 260.458.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.243.497.409 985.400.330ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar605.384.504 523.116.870Ödenmiş Sermaye14 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)108.902.728 113.081.002Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)108.902.728 113.081.002Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)125.330.255 125.330.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.427.527 -12.249.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.105.132 22.105.132Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları227.930.736 5.483.445Net Dönem Karı veya Zararı86.445.908 222.447.291Kontrol Gücü Olmayan Paylar10.903 10.777TOPLAM ÖZKAYNAKLAR605.395.407 523.127.647TOPLAM KAYNAKLAR1.848.892.816 1.508.527.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 614.583.879 265.383.269Satışların Maliyeti15 -227.818.164 -133.656.906TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)386.765.715 131.726.363Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)386.765.715 131.726.363Genel Yönetim Giderleri16 -35.258.931 -14.629.469Pazarlama Giderleri16 -230.490.588 -113.095.242Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 16.137.639 11.892.155Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -8.577.210 -5.433.999ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)128.576.625 10.459.808Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.709.391 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)130.286.016 10.459.808Finansman Gelirleri18 10.892.216 14.932.908Finansman Giderleri18 -32.440.159 -25.282.797SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.738.073 109.919Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.292.039 502.724Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -23.515.433 -714.682Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.223.394 1.217.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)86.446.034 612.643DÖNEM KARI (ZARARI)86.446.034 612.643Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar126 41Ana Ortaklık Payları86.445.908 612.602Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,54029000 0,00380000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.178.274 829.028Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.222.843 1.036.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.044.569 -207.257Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.044.569 -207.257Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.178.274 829.028TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.267.760 1.441.671Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar126 41Ana Ortaklık Payları82.267.634 1.441.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028908BIST