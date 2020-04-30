***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2019 4. ÇEYREKDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar24 Nolu döviz pozisyonu tablosuDeğişikliğin NedeniSehven hatalı hesaplanan ithalat tutarıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYOKTURAçıklamalar5 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi konsolide finansal tablo dipnotlarımızın "Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi" başlıklı 24 no'lu dipnot içerisinde gösterilen "Döviz Pozisyonu" tablosunun 26.satırında yer alan ithalat rakamı mükerrer değerlemeden dolayı sehven yanlış yazıldığı belirlenmiştir.Yapılan düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi konsolide finansal tablo dipnotlarımızın "Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi" başlıklı 24 no'lu dipnot içerisinde gösterilen "Döviz Pozisyonu" tablosu düzeltme yapılarak ekte tekrar açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841506BIST