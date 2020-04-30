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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

30.04.2020 12:25
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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2019 4. ÇEYREK
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
24 Nolu döviz pozisyonu tablosu
Değişikliğin Nedeni
Sehven hatalı hesaplanan ithalat tutarı
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar

     5 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi konsolide finansal tablo dipnotlarımızın "Finansal Araçlardan Kaynaklanan  Risklerin Niteliği ve Düzeyi" başlıklı 24 no'lu dipnot içerisinde gösterilen "Döviz Pozisyonu" tablosunun 26.satırında yer alan  ithalat rakamı mükerrer değerlemeden dolayı sehven yanlış yazıldığı belirlenmiştir. 
 
Yapılan düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi konsolide finansal tablo dipnotlarımızın "Finansal Araçlardan Kaynaklanan  Risklerin Niteliği ve Düzeyi" başlıklı 24 no'lu dipnot içerisinde gösterilen "Döviz Pozisyonu" tablosu düzeltme yapılarak ekte  tekrar açıklanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841506


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Cumhuriyet 2.468 2.526 13,30  
Tam 2.533 2.587 13,50  
Yarım 1.234 1.265 6,60  
Çeyrek 619 633 3,30  
Gümüş.Ons 15,29 15,33 0,01  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,03  
B. Petrol 26,47 26,47 2,25  
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