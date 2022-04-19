***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2022 19:36
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.03.2022
Genel Kurul Tarihi 19.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.
4 - 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - SPK mevzu
16:342.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:3414,6752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0251
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:3415,9058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0898
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:34918,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 918,73
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:32
|DAGI
|3,54
|49.985.073
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.483.100
|% 9,90
|
|ALCAR
|330,50
|103.296.868
|% 9,04
|
|MANAS
|26,76
|68.216.040
|% 7,47
|
|NTHOL
|11,88
|104.992.841
|% 7,32
|
|EDATA
|16,20
|49.112.272
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|PEGYO
|1,39
|41.273.138
|% -4,79
|
|THYAO
|38,94
|3.477.920.746
|% 0,46
|
|SISE
|18,33
|2.380.864.267
|% 2,00
|
|GARAN
|14,25
|2.149.674.763
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,30
|1.552.899.639
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,28
|1.349.397.112
|% -0,73
|
|ODAS
|2,60
|935.863.347
|% 2,77
|
|YKBNK
|5,30
|1.552.899.639
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,92
|738.293.893
|% 0,69
|
|TSKB
|2,02
|401.488.131
|% 1,00
|
|ZOREN
|2,22
|361.365.748
|% 1,83
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6720
|14,6753
|% 0,17
|
|Euro
|15,9017
|15,9076
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,0990
|19,1948
|% 0,60
|
|Frank
|15,4090
|15,5018
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,16
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-2,49
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.190
|-52,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-47,73
|
|Yarım
|2.934
|3.009
|-23,09
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-11,54
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,93
|
Seans Raporu
16:32
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16:46XU100
Endeks 2, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 35, 549.00 milyon TL de
-
16:46ISSEN
Yüzde 4.80 oranında artışla 18.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 077, 933 adet işlem
-
16:45ISSEN
Yüzde 4.86 oranında artışla 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 523 adet işlem
-
16:44ESEN
Yüzde 5.00 oranında artışla 38.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 497, 375 adet işlem
-
16:43ALCAR
Yüzde 9.37 oranında artışla 331.50 lira fiyatla işlem gören hissede 322, 689 adet işlem