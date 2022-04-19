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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2022 19:36
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.03.2022
Genel Kurul Tarihi 19.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.
4 - 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - SPK mevzu
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 3,54 49.985.073 % 9,94  
DAGHL 21,20 10.483.100 % 9,90  
ALCAR 330,50 103.296.868 % 9,04  
MANAS 26,76 68.216.040 % 7,47  
NTHOL 11,88 104.992.841 % 7,32  
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16:32 Alış Satış %  
Dolar 14,6720 14,6753 % 0,17  
Euro 15,9017 15,9076 % 0,58  
Sterlin 19,0990 19,1948 % 0,60  
Frank 15,4090 15,5018 % 0,57  
Riyal 3,9011 3,9207 % 0,16  
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16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.948 -2,49  
Altın Gr. 919 919 0,22  
Cumhuriyet 6.097 6.190 -52,00  
Tam 6.069 6.221 -47,73  
Yarım 2.934 3.009 -23,09  
Çeyrek 1.471 1.505 -11,54  
Gümüş.Ons 25,10 25,12 -0,07  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,04  
B. Petrol 108 108 0,93  
Seans Raporu 16:32
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