***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Genel Kurul'a ilişkin tescil işlemleri tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.03.2022Genel Kurul Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.4 - 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası.6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi.8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması.13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması.14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.16 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 VAKKO 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 19 Nisan 2022 Tarihli VAKKO Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 19 NİSAN 2022 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığına Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın BAHİSE KURT'a, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MURAT AKGÜN'e verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı SUMRU DOĞANYILMAZ'ı görevlendirmiştir.Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra gündemin diğer maddesine geçildi.3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde 2021 hesap dönemine ait Denetçi Raporlarının özetleri okundu, 2021 hesap dönemine ait Denetçi Raporları müzakere edildi.4- 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.5- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.6- Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 222.444.270 TL. kâr oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen tablolarda ise 200.735.604,59 TL. kâr oluşmuştur. SPK kayıtlarımıza göre 10.036.780,23 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra, birinci kâr payı olarak 8.000.000,00 TL. ikinci kâr payı olarak 164.800.000,00 TL. olmak üzere toplam, brüt 172.800.000,00 TL. kâr payının dağıtılmasına ve 23.127.489,77 TL. Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarımıza göre ise 10.036.780,23 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve 1.418.824,36 TL.nın Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, 172.800.000,00 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ‘'Kâr Dağıtım Tablosu'' çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 26/04/2022 tarihinden itibaren nakden yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Müzakereye geçildi. Yapılan müzakere sonucunda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi oy birliği ile kabul edildi.7- 2021 yılı içinde Tema Vakfına 50.000,00 TL. Spor Kulübüne 15.000,00 TL., Birleşmiş Markalar Derneği'ne 9.000,00 TL., Türk Eğitim Vakfına 4.950,00 TL. ve diğer yardımlar olarak 6.641,00 TL. olmak üzere toplam 85.591,00 TL. bağış yapılmıştır. Ortaklarımızın bilgisine sunuldu.8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 329 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.748.599,141 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 2.000.000,00 TL. veya 2022 yılı vergi öncesi kârının %5 (yüzdebeş)'i olmasına oy çokluğu ile karar verildi.9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olan Sn. Nursen Sipahi'nin üyeliği genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Nursen Sipahi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliği 139.743.878,04 TL. lık olumsuz oya karşılık, 5.050,101 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmedi.Diğer teklif okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerinseçilmesine330 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.748.598,141 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.CEM HAKKOT.C. UyrukluJEFF HAKKOT.C. UyrukluALBER ELHADEFT.C. UyrukluJAKLİN GÜNERT.C. UyrukluÖZGÜR KARAGÖZOĞLUT.C. UyrukluEROL TEZMANT. TC. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)JEFFİ JOZEF MEDİNATC. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)11- Yönetim Kurulu Başkanı'na net 17.000,00 TL (Onyedibin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin her birine net 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) aylık ücret ödenmesine 329 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.748.599,141 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2021 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.15- 2021 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.16- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklara söz verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Lİstesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 19.04.2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 3 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 19 Nisan 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2022 tarih ve 2022/20 nolu kararı ileŞirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19.04.2022 tarihinde, saat 14:00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde TTK 414 maddesi gereğince yukarıdaki gündem ile yapılmasına, söz konusu toplantımızda temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, gerekli kanuni formalitelerin ikmaline karar verilmiştir.25 Nisan 2022Şirketimizin 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023645BIST