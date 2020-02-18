***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2020 09:41
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019_31/12/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819805
BIST
11:36119.775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -1.017,31
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:366,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0703
En Düşük
6,0411
11:366,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:36309,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,52
|Açılış
|: 309,88
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,22
|64.784.661
|% 16,57
|
|BOSSA
|11,82
|23.377.279
|% 11,51
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,19
|243.547.128
|% 10,73
|
|DESA
|5,91
|4.361.284
|% 10,06
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|ARDYZ
|14,29
|12.010.464
|% -9,61
|
|GSRAY
|3,56
|803.614.326
|% 3,19
|
|ASELS
|29,46
|627.756.147
|% 1,80
|
|THYAO
|15,06
|579.971.162
|% -1,50
|
|ODAS
|2,32
|286.944.927
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,19
|243.547.128
|% 10,73
|
|GSRAY
|3,56
|803.614.326
|% 3,19
|
|ODAS
|2,32
|286.944.927
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,63
|127.541.815
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,35
|75.002.048
|% -2,17
|
|IHLAS
|0,90
|47.494.295
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8535
|7,8928
|% 0,21
|
|Frank
|6,1657
|6,2028
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,21
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,80
|56,80
|-0,87
|