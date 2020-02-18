***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019_31/12/2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819805BIST