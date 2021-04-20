***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar dağıtımı yapılmasına karar verildiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)VAKKO, TRAVAKKO91B7 Peşin 0,5200000 52 15 0,4420000 44,2Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.04.2021 28.04.2021 30.04.2021 29.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)VAKKO, TRAVAKKO91B7 0 0Ek Açıklamalar23 Mart 2021 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 14.597.130,00 TL dönem karı elde edilmiştir. SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 33 üncü maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 12.594.649,57 TL net dağıtılabilir dönem karından 12.000.000 TL brüt dönem karının dağıtılmasına, 2019 yılı Olağan Genel Kurulunda, SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2019 yılı konsolide 83.845.256,00 TL dönem karından 5.082.957,46 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan kârın Geçmiş Yıllar Kârları olarak ayrılmasına karar verilmişti. Genel kurul kararı gereğince, 2019 yılı kârından sehven ayrılmayan Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasına, kalan Geçmiş Yıllar Kârları hesabındaki 71.200.000,00 TL'nin temettü olarak dağıtılmasına ve 7.120.000,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) ayrılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise 71.200.000,00 TL brüt kâr payının tamamının geçmiş yıl kârından karşılanmasına, Böylelikle 2020 yılı için, 160.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 52 Brüt toplam 83.200.000,00 TL Kâr Payının 28 Nisan 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 20 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 31 Aralık 2020 TARİHLİ KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUVAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 160.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.238.614,99* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 14.597.130 17.625.101,884. Vergiler ( - ) 1.182.575 1.226.993,315. Net Dönem Kârı 13.414.555 16.398.108,576. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 819.905,43 819.905,438. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.594.649,57 15.578.203,14Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 727.380 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.322.029,57 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.000.000 0* Nakit 8.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.000.000 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 7.520.000 7.520.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 922.029,57 3.178.203,1420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 71.200.000 71.200.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 70.720.000 0 77,17 0,442 44,2TOPLAM 70.720.000 0 77,17 0,442 44,2Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıDağıtılan brüt 83.200.000 TL kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929679BIST