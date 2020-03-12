***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nin 11.maddesi uyarınca05.05.2015 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Yatırımcı ilişkileri bölümünde, Şirket dışından "yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi" hizmet alımının sona erdirilmesine, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal yönetim uygulamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanmasında, Şirketin sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Mali İşler Grup Başkanlığı'na bağlı Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticiliği' ne 213974 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve 909243 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı' na sahip Merve Temel' in atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827362BIST