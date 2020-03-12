***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 11:14
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nin 11.maddesi uyarınca
05.05.2015 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Yatırımcı ilişkileri bölümünde, Şirket dışından "yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi" hizmet alımının sona erdirilmesine, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal yönetim uygulamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanmasında, Şirketin sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Mali İşler Grup Başkanlığı'na bağlı Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticiliği' ne 213974 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve 909243 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı' na sahip Merve Temel' in atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827362
BIST
12:4096.423
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -4.543,01
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
12:406,2319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,2340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:407,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,0120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:40328,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,73
|Açılış
|: 328,47
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.659.824
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|269.072.689
|% 19,80
|
|SELEC
|8,71
|107.397.796
|% 18,02
|
|DEVA
|11,70
|156.500.139
|% 17,71
|
|ECZYT
|12,93
|96.014.200
|% 17,33
|
|HUBVC
|16,00
|29.793.685
|% -20,00
|
|RYGYO
|4,27
|15.212.594
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|25.956.766
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|4.802.329
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,15
|13.538.526
|% -18,88
|
|ASELS
|24,84
|344.377.810
|% -5,05
|
|THYAO
|8,94
|306.854.343
|% -6,97
|
|ECILC
|4,78
|269.072.689
|% 19,80
|
|MGROS
|23,50
|158.507.052
|% 2,26
|
|GARAN
|9,00
|156.789.788
|% -6,05
|
|IHLGM
|0,97
|104.772.613
|% -13,39
|
|ODAS
|1,39
|105.886.692
|% -13,66
|
|ECILC
|4,78
|269.072.689
|% 19,80
|
|CEMAS
|0,79
|44.689.865
|% -14,13
|
|ADESE
|1,26
|70.486.697
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9250
|7,9647
|% -0,18
|
|Frank
|6,6310
|6,6710
|% 0,55
|
|Riyal
|1,6558
|1,6641
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|1,07
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|-6,00
|
|Tam
|2.166
|2.220
|-13,69
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|-6,62
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,92
|33,92
|-1,87
|