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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.03.2020 11:14
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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nin 11.maddesi uyarınca
05.05.2015 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Yatırımcı ilişkileri bölümünde, Şirket dışından "yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi" hizmet alımının sona erdirilmesine, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal yönetim uygulamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanmasında, Şirketin sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Mali İşler Grup Başkanlığı'na bağlı Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticiliği' ne 213974 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve 909243 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı' na sahip Merve Temel' in atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827362


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.636 1,07  
Altın Gr. 328 328 1,74  
Cumhuriyet 2.184 2.217 -6,00  
Tam 2.166 2.220 -13,69  
Yarım 1.047 1.074 -6,62  
Çeyrek 525 537 -3,31  
Gümüş.Ons 16,64 16,67 -0,10  
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