GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2020 23:21
GÜNCEL HABERLER



***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Vakko, kuruluşundan beri, 86 yıldır, her zaman insan odaklı olmayı önceliği yapmıştır. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve dokunduğumuz herkese değer vermek ve aynı itinayı göstermek bizim için çok önemli. İnsan odaklı yaklaşımımız küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisine bakış açımıza da yön veriyor.
 
Küresel ölçekte ilk ve en önemli önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda yönetim kurulu kararıyla, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'deki  mağazalarımızın ve üretim merkezimizin faaliyetlerine geçici bir süreyle ara veriyoruz. Bu süreç içinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz. Müşterilerimize online mağazalarımız ve Vakko app'ten 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz.
 
Aynı kapsamda merkez ofislerimizdeki tüm çalışanlarımız için uzaktan tam zamanlı çalışma modeline geçiyoruz. Herkesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmelerine uymaya ve birbirleriyle ilgilenmeye teşvik ediyoruz.
 
Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.
 
Vakko olarak bu zor dönemi hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830592


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.577
Değişim :  -1,38% |  -1.201,08
Açılış :  84.777  
Önceki Kapanış :  86.778  
En Yüksek
87.825 En Düşük
84.303
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADANA 6,82 11.360.344 % 10,00  
RTALB 3,63 1.679.151 % 10,00  
ASLAN 34,76 1.389.183 % 10,00  
ISBTR 28.891,20 1.018.305 % 10,00  
AYCES 5,86 587.589 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4997 7,5373 % -2,45  
Frank 6,6716 6,7118 % 0,63  
Riyal 1,7209 1,7295 % 1,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.482 1.484 -3,32  
Altın Gr. 309 309 -5,29  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 11,92 11,99 -0,02  
Gümüş Gr. 2,49 2,50 -0,00  
B. Petrol 26,48 26,48 0,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru