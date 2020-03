***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Vakko, kuruluşundan beri, 86 yıldır, her zaman insan odaklı olmayı önceliği yapmıştır. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve dokunduğumuz herkese değer vermek ve aynı itinayı göstermek bizim için çok önemli. İnsan odaklı yaklaşımımız küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisine bakış açımıza da yön veriyor.Küresel ölçekte ilk ve en önemli önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda yönetim kurulu kararıyla, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'deki mağazalarımızın ve üretim merkezimizin faaliyetlerine geçici bir süreyle ara veriyoruz. Bu süreç içinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz. Müşterilerimize online mağazalarımız ve Vakko app'ten 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz.Aynı kapsamda merkez ofislerimizdeki tüm çalışanlarımız için uzaktan tam zamanlı çalışma modeline geçiyoruz. Herkesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmelerine uymaya ve birbirleriyle ilgilenmeye teşvik ediyoruz.Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.Vakko olarak bu zor dönemi hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz.