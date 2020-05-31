***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPandemi sonrası normalleşme süreci kapsamında, Kamu otoritelerinin belirlediği prosedürler çerçevesinde, Mağazalarımız ve Merkez Ofislerimiz için gerekli tüm sağlık ve hijyen tedbirleri eksiksiz olarak tamamlanmıştır. 01.06.2020 tarihinden itibaren Vakko Nakkaştepe Moda Merkezi, Vakko Esenyurt Üretim Merkezi ve tüm mağazalarımızda iş sürekliliği ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda kademeli ve nöbetleşe olacak şekilde faaliyetlerimizi yeniden başlatıyor olacağız.Kamu otoritelerinin ve AVM yönetimlerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, 01.06.2020 tarihinden itibaren tüm mağazalarımız 12:00 - 20:00 saatleri arasında kademeli ve nöbetleşe olacak şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.En kısa sürede normal ve tam çalışmaya geçilebilmesini teminen, yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini takibe devam ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847914BIST