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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.05.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Pandemi sonrası normalleşme süreci kapsamında, Kamu otoritelerinin belirlediği prosedürler çerçevesinde, Mağazalarımız ve Merkez Ofislerimiz için gerekli tüm sağlık ve hijyen tedbirleri eksiksiz olarak tamamlanmıştır. 01.06.2020 tarihinden itibaren Vakko Nakkaştepe Moda Merkezi, Vakko Esenyurt Üretim Merkezi ve tüm mağazalarımızda iş sürekliliği ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda kademeli ve nöbetleşe olacak şekilde faaliyetlerimizi yeniden başlatıyor olacağız.
Kamu otoritelerinin ve AVM yönetimlerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, 01.06.2020 tarihinden itibaren tüm mağazalarımız 12:00 - 20:00 saatleri arasında kademeli ve nöbetleşe olacak şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.
En kısa sürede normal ve tam çalışmaya geçilebilmesini teminen, yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini takibe devam ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847914


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ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Sterlin 8,3988 8,4410 % 0,36  
Frank 7,0616 7,1041 % 0,35  
Riyal 1,8090 1,8181 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 10,99  
Altın Gr. 379 380 3,17  
Cumhuriyet 2.460 2.492 18,60  
Tam 2.533 2.561 11,50  
Yarım 1.236 1.250 9,30  
Çeyrek 618 626 4,60  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 0,49  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,11  
B. Petrol 37,57 37,57 1,54  
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