***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2021 14:31
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son yıllarda tüketici eğilimlerinin ve dolayısıyla tercihlerinin değişmesi sonucu olarak gömlek üretiminin farklı üretim modelleri ile karşılanması söz konusu olmuştur. Bu farklılaşma sonucu mevcut gömlek bandımızdaki gömlek üretim adetlerimizin azalması ve maliyetlerimizin artması nedenleri ile tesisimizde gömlek üretimin devam etmesi ekonomik açıdan verimli olmaktan çıkmış ve sürdürülemez hale gelmiştir. Pazarlardaki rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak amacıyla üretim tesisimizdeki gömlek üretim faaliyetlerinin 31/08/2021 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve çalışanlar ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için İnsan Kaynakları Grup Başkanı'nın yetklilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952550
BIST
15:471.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 25,67
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:478,5050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0432
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:4710,1245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0128
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:47498,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,82
|Açılış
|: 498,58
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:45
|KTSKR
|20,02
|12.214.721
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.678.395
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.156.782
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,79
|56.542.849
|% 9,41
|
|MEGAP
|7,40
|62.988.877
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.988.877
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|948.327.871
|% 6,99
|
|GARAN
|8,26
|768.278.546
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,82
|756.717.903
|% 3,85
|
|THYAO
|12,85
|514.435.318
|% 2,31
|
|SASA
|29,64
|320.107.566
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,82
|756.717.903
|% 3,85
|
|GARAN
|8,26
|768.278.546
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,28
|183.330.236
|% 0,88
|
|KARSN
|4,16
|282.073.867
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|66.851.387
|% 0,96
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5011
|8,5017
|% -0,54
|
|Euro
|10,1175
|10,1230
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,8288
|11,8882
|% -0,19
|
|Frank
|9,3205
|9,3767
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2576
|2,2689
|% -0,66
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|18,19
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|21,48
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|10,39
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,58
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,40
|
Seans Raporu
15:45
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15:59ISDMR
Yüzde 5.58 oranında artışla 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 610, 239 adet işlem
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15:57BOBET
Yüzde 5.12 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 929, 904 adet işlem
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15:56CEOEM
Yüzde 6.48 oranında artışla 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 886, 678 adet işlem
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15:55EDATA
Yüzde 8.68 oranında artışla 13.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 735, 921 adet işlem
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15:54EDATA
Yüzde 9.00 oranında artışla 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 730, 435 adet işlem