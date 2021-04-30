***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.04.2021 15:40
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SUMRU DOĞANYILMAZ MALİ İŞLER DİREKTÖR 09.11.2020 02126225500 yatirimci@vakko.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
JAKLİN GÜNER CEO Üst Düzey Yönetici CEO
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GRUP BAŞKAN YARDIMCISI
BAHİSE KURT DANIŞMAN GRUP BAŞKANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933360
BIST
15:541.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:548,2751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:5410,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0585
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:54469,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,45
|Açılış
|: 469,70
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:54
|FORMT
|1,32
|14.271.179
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.537.346
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.318.800
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|103.929.089
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.856.630
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,20
|1.016.576.871
|% 5,35
|
|EREGL
|19,11
|763.564.737
|% -0,78
|
|PETKM
|6,75
|658.866.643
|% 0,75
|
|THYAO
|12,16
|635.155.152
|% 1,50
|
|GARAN
|7,22
|540.566.641
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|204.646.609
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|211.401.990
|% 0,48
|
|PETKM
|6,75
|658.866.643
|% 0,75
|
|GARAN
|7,22
|540.566.641
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,21
|469.890.554
|% 1,26
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2708
|8,2751
|% 0,88
|
|Euro
|9,9940
|10,0223
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,4325
|11,4898
|% 0,30
|
|Frank
|9,0362
|9,0907
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1965
|2,2076
|% 0,76
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,54
|
|Altın Gr.
|469
|470
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-1,32
|
Seans Raporu
15:54
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-
16:07XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 427.00 milyon TL de
-
16:06BERA
Yüzde 9.94 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 135, 239 adet işlem
-
16:05ODAS
Yüzde 4.66 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 613, 501 adet işlem
-
16:04KOZAL
Yüzde 5.54 oranında artışla 114.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 991, 660 adet işlem
-
16:03BJKAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 208, 699 adet işlem