***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSUMRU DOĞANYILMAZ MALİ İŞLER DİREKTÖR 09.11.2020 02126225500 yatirimci@vakko.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerJAKLİN GÜNER CEO Üst Düzey Yönetici CEOÖZGÜR KARAGÖZOĞLU MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GRUP BAŞKAN YARDIMCISIBAHİSE KURT DANIŞMAN GRUP BAŞKANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933360BIST