Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKVK* *MGROS* *GARFA* *IEP* *EKTVK* *CRDFA* *ZOREN* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

14.01.2021 17:32



***VAKVK******MGROS******GARFA******IEP******EKTVK******CRDFA******ZOREN******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, CRDFA, EKTVK, GARFA, IEP, MGROS, VAKVK, YKFKT, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK121B7 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2021 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK121B7 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC12111 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12161 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12161 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA12134 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2021 İtfa
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IEP TRYQPYS00045 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 14/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF12116 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902180


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.547
Değişim :  -0,81% |  -12,68
Açılış :  1.567  
Önceki Kapanış :  1.559  
En Yüksek
1.568 En Düşük
1.542
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.421,80 159.778.843 % 10,00  
PKENT 979,00 2.250.351 % 10,00  
TKURU 302,50 2.344.295 % 10,00  
FMIZP 157,40 80.072.845 % 9,99  
KSTUR 189,30 1.641.909 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3638 7,3673 % -0,48  
Euro 8,9523 8,9621 % -0,43  
Sterlin 10,0383 10,0887 % -0,22  
Frank 8,2500 8,2997 % -0,68  
Riyal 1,9565 1,9663 % -0,57  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 -0,02  
Altın Gr. 438 438 -1,91  
Cumhuriyet 2.909 2.953 -41,00  
Tam 2.895 2.968 -39,78  
Yarım 1.399 1.436 -19,24  
Çeyrek 702 718 -9,63  
Gümüş.Ons 25,58 25,62 0,36  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,06  
B. Petrol 55,45 55,45 -0,61  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru