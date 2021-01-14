***VAKVK* *MGROS* *GARFA* *IEP* *EKTVK* *CRDFA* *ZOREN* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***VAKVK******MGROS******GARFA******IEP******EKTVK******CRDFA******ZOREN******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, CRDFA, EKTVK, GARFA, IEP, MGROS, VAKVK, YKFKT, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK121B7 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2021 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK121B7 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC12111 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12161 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12161 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA12134 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2021 İtfaQINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IEP TRYQPYS00045 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 14/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF12116 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902180BIST