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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

12.01.2022 15:30
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizs


***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 69
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDVVRK12225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.050.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993022


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 118,80 23.578.145 % 10,00  
DMSAS 11,26 86.680.140 % 9,96  
EMNIS 23,90 1.002.796 % 9,94  
UZERB 68,05 784.821 % 9,94  
DARDL 3,56 159.118.593 % 9,88  
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Euro 15,6959 15,7342 % 0,22  
Sterlin 18,7653 18,8595 % 0,08  
Frank 14,9003 14,9901 % 0,15  
Riyal 3,6644 3,6828 % -0,01  
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Altın Ons 1.820 1.820 -2,92  
Altın Gr. 806 806 -2,24  
Cumhuriyet 5.364 5.445 34,00  
Tam 5.333 5.468 33,15  
Yarım 2.578 2.645 16,03  
Çeyrek 1.293 1.323 8,02  
Gümüş.Ons 22,84 22,88 0,09  
Gümüş Gr. 10,13 10,14 0,03  
B. Petrol 84,02 84,02 0,30  
Seans Raporu 16:19
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