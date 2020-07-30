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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

30.07.2020 11:15
GÜNCEL HABERLER



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 700.000.000.-TL (YediYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864131


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MEGAP 4,07 453.435 % 10,00  
MEGAP 4,07 453.435 % 10,00  
BURVA 85,90 8.222.721 % 9,99  
POLTK 164,10 148.052 % 9,99  
PKENT 954,60 641.491 % 9,99  
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Sterlin 9,0468 9,0922 % -0,02  
Frank 7,6091 7,6550 % -0,16  
Riyal 1,8571 1,8664 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.954 -17,08  
Altın Gr. 438 439 -4,02  
Cumhuriyet 2.883 2.929 -9,80  
Tam 2.969 3.015 -14,50  
Yarım 1.441 1.469 -4,80  
Çeyrek 723 737 -2,50  
Gümüş.Ons 23,49 23,54 -0,79  
Gümüş Gr. 5,27 5,28 -0,18  
B. Petrol 43,62 43,62 -0,47  
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