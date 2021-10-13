***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.10.2021 16:00
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VKF
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ekte yer alan dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. (Dokumanlar boyutları sebebiyle 2 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.) Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970280
BIST
17:201.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.409
17:209,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0494
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
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9,1062
En Düşük
9,0017
17:2010,5195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0883
|Açılış
|: 10,4950
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|Önceki Kapanış
|: 10,4000
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10,5468
En Düşük
10,4123
17:20521,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 10,57
|Açılış
|: 521,96
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|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
522,40
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:20
|LUKSK
|49,50
|9.632.377
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,09
|12.598.475
|% 9,92
|
|FROTO
|176,30
|1.461.537.057
|% 9,16
|
|KTSKR
|33,38
|33.361.719
|% 8,24
|
|ANELE
|2,68
|70.008.374
|% 8,06
|
|DOBUR
|34,16
|4.494.948
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.765.215
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,21
|8.405.379
|% -8,50
|
|ALBRK
|1,65
|138.727.675
|% -7,82
|
|FROTO
|176,30
|1.461.537.057
|% 9,16
|
|THYAO
|14,21
|1.347.054.035
|% 1,50
|
|GARAN
|9,36
|1.237.708.758
|% -1,47
|
|ASELS
|16,35
|1.203.839.702
|% 0,06
|
|TUPRS
|122,10
|777.947.170
|% -3,86
|
|EKGYO
|1,82
|575.639.533
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|464.215.924
|% -1,65
|
|GARAN
|9,36
|1.237.708.758
|% -1,47
|
|ODAS
|1,48
|173.279.415
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,68
|745.301.064
|% -1,76
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0811
|9,0845
|% 0,55
|
|Euro
|10,5148
|10,5195
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,3678
|12,4298
|% 1,04
|
|Frank
|9,7766
|9,8355
|% 1,12
|
|Riyal
|2,4188
|2,4310
|% 0,71
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|28,78
|
|Altın Gr.
|522
|522
|10,57
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,18
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-0,89
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