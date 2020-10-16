***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
16.10.2020 23:35
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2019, 02.12.2019, 30.12.2019, 08.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.11.2019, 02.12.2019, 30.12.2019, 08.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 12.000.000.000 (On iki milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2019 tarih ve 2019/71 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Onaylanmış değişikliklerin derç edildiği İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır. İlgili dokümana şirketimiz web sitesinde Kira Sertifikası > Kira Sertifikası İhraçları bölümünden ( http://www.vakifvarlikkiralama.com.tr/tr/kira-sertifikasi-ihraclari ) ulaşılabilir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882256
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
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|Önceki Kapanış
|: 1.180
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1.194
En Düşük
1.183
18:057,9410
En Yüksek
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|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,9220
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|Önceki Kapanış
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7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,3127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,2750
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|Önceki Kapanış
|: 9,2750
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9,3412
En Düşük
9,2449
18:05484,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,80
|Açılış
|: 484,51
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|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9320
|7,9410
|% 0,11
|
|Euro
|9,2683
|9,3127
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,2247
|10,2760
|% 0,07
|
|Frank
|8,6389
|8,6909
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-9,70
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOAS
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Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
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17:58PEGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 546, 802 adet işlem