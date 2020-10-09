***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2020 14:54
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880452
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8644
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0791
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
18:059,2940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0565
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2841
18:05486,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,46
|Açılış
|: 486,90
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.698.401
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.220
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.292.434
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|388.827
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.010.017
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.396.453
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|2.376.581
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.115.070
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.108.534.236
|% 4,06
|
|SISE
|6,92
|1.399.656.521
|% 1,91
|
|GARAN
|7,10
|1.027.798.893
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,25
|805.795.900
|% 1,71
|
|ASELS
|18,11
|697.243.150
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.108.534.236
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,75
|661.358.284
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,80
|361.358.588
|% 2,86
|
|SISE
|6,92
|1.399.656.521
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,46
|665.649.462
|% 2,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8598
|7,8644
|% -1,00
|
|Euro
|9,2858
|9,2940
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,1901
|10,2412
|% -0,47
|
|Frank
|8,5926
|8,6443
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0905
|2,1010
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|31,85
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,16
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
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CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında