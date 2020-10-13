***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 12:32
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881112
BIST
13:501.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,91
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
13:507,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
13:509,3274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
13:50487,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,22
|Açılış
|: 487,81
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler13:50
|DAGHL
|13,31
|632.704
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|189.816.959
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.172.151
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.574.287
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|4.973.962
|% 10,00
|
|AYCES
|53,55
|14.564.362
|% -10,00
|
|DENGE
|4,86
|2.715.073
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|6.694.331
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|486.515
|% -10,00
|
|SODSN
|22,50
|380.586
|% -10,00
|
|ODAS
|3,54
|854.084.740
|% 1,43
|
|KERVT
|7,61
|501.737.415
|% -1,17
|
|TUKAS
|12,49
|479.326.512
|% 4,61
|
|TURSG
|6,18
|458.960.147
|% 0,49
|
|ASELS
|18,17
|447.936.500
|% 0,66
|
|ODAS
|3,54
|854.084.740
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,74
|278.931.973
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,83
|273.283.342
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,60
|415.065.489
|% 0,56
|
|KARSN
|3,11
|349.868.014
|% 1,63
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9043
|7,9087
|% 0,25
|
|Euro
|9,3227
|9,3274
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2752
|10,3267
|% 0,02
|
|Frank
|8,6325
|8,6845
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0987
|2,1092
|% 0,13
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-1,24
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|1,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|2,25
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|1,09
|
|Çeyrek
|778
|796
|0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,73
|