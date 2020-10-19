***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 10:20
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882294
BIST
11:391.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:397,8927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0406
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:399,2674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0287
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:39484,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 484,98
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SNGYO
|2,75
|104.302.863
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.730.710
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.409.117
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.386.138
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.051.547
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.530.901
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,33
|897.532.849
|% 2,09
|
|SKBNK
|1,97
|391.158.834
|% 7,07
|
|PETKM
|4,54
|358.948.259
|% -1,94
|
|ALBRK
|1,72
|344.280.765
|% 5,52
|
|AKBNK
|5,30
|293.938.023
|% 1,92
|
|ALBRK
|1,72
|344.280.765
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,97
|391.158.834
|% 7,07
|
|TSKB
|1,40
|212.697.518
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|186.608.901
|% -4,86
|
|GARAN
|7,33
|897.532.849
|% 2,09
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8898
|7,8927
|% -0,51
|
|Euro
|9,2624
|9,2674
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2197
|10,2709
|% 0,02
|
|Frank
|8,6041
|8,6560
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0976
|2,1081
|% -0,53
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,19
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:51CEOEM
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 096, 510 adet işlem
-
11:50CMENT
Yüzde 5.57 oranında artışla 34.86 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 056 adet işlem
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.54 ) 1, 090
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, CMBTN, FORMT, BRKO, YBTAS, EUKYO, GRNYO, PRZMA, SNGYO, DAGHL
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, IHGZT, BALAT, KERVN, YAPRK, BASCM, ARTI, DAGI, MERKO, COSMO