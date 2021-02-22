***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 10:01
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911302
BIST
11:151.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:157,0189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0227
En Düşük
6,9534
11:158,4989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0351
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:15404,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,01
|Açılış
|: 404,03
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:15
|LINK
|42,70
|25.704.380
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.676.608
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.818.330
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|71.363.678
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|FENER
|31,92
|123.817.018
|% -8,59
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|ODAS
|4,07
|200.582.493
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,47
|152.212.933
|% 1,23
|
|ENJSA
|13,71
|140.454.938
|% 4,58
|
|TKNSA
|20,36
|121.548.264
|% -1,55
|
|PGSUS
|75,20
|116.679.855
|% 2,38
|
|ODAS
|4,07
|200.582.493
|% 1,75
|
|IHLGM
|1,35
|21.546.561
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,35
|25.075.914
|% 6,33
|
|KLGYO
|2,60
|27.717.850
|% -1,14
|
|ENJSA
|13,71
|140.454.938
|% 4,58
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0154
|7,0189
|% 0,54
|
|Euro
|8,4920
|8,4989
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7722
|9,8212
|% 0,24
|
|Frank
|7,7493
|7,7959
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8609
|1,8703
|% 0,28
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|11,15
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,93
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|0,42
|
Seans Raporu
11:15
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