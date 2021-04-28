***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 10:20
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931591
BIST
10:481.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:488,2064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1847
10:489,9143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,8946
10:48467,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,76
|Açılış
|: 467,32
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,00
BIST En Aktif Hisseler10:48
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.302.150
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.480.146
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.242.902
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|8.384.764
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|786.446
|% -9,78
|
|ERSU
|4,32
|1.184.683
|% -7,10
|
|GARAN
|7,17
|237.071.560
|% 0,70
|
|PETKM
|6,51
|220.029.312
|% -0,15
|
|EREGL
|19,51
|175.110.559
|% 0,31
|
|THYAO
|11,98
|158.353.721
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,17
|157.393.369
|% 0,84
|
|PETKM
|6,51
|220.029.312
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,08
|69.099.217
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|237.071.560
|% 0,70
|
|TSKB
|1,21
|28.171.694
|% 0,83
|
|KRDMD
|7,17
|157.393.369
|% 0,84
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2006
|8,2064
|% 0,02
|
|Euro
|9,9059
|9,9143
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,3646
|11,4216
|% -0,19
|
|Frank
|8,9213
|8,9751
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1840
|2,1949
|% 0,04
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,08
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|66,03
|66,03
|0,16
|
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