***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2021 10:30
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974643
BIST
10:271.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 22,24
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.571
En Düşük
1.562
10:279,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
10:2711,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0296
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
10:27552,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,47
|Açılış
|: 552,96
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler10:27
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|CLEBI
|186,50
|29.355.016
|% 8,75
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|ZRGYO
|2,39
|41.028.406
|% 8,14
|
|PRKAB
|26,70
|32.045.912
|% 8,10
|
|BASGZ
|28,04
|1.045.640
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|16.450.288
|% -9,95
|
|CANTE
|12,38
|6.729.282
|% -4,77
|
|BIOEN
|21,66
|5.644.567
|% -3,30
|
|RODRG
|15,50
|792.946
|% -3,25
|
|THYAO
|16,69
|815.522.063
|% 7,12
|
|GARAN
|10,55
|338.950.892
|% 1,64
|
|TSKB
|1,60
|207.621.416
|% 6,67
|
|YKBNK
|2,93
|177.543.925
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,31
|170.958.785
|% 0,83
|
|TSKB
|1,60
|207.621.416
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,11
|79.955.457
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,93
|177.543.925
|% 1,74
|
|THYAO
|16,69
|815.522.063
|% 7,12
|
|GARAN
|10,55
|338.950.892
|% 1,64
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6832
|9,6875
|% 0,49
|
|Euro
|11,2192
|11,2302
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,2104
|13,2766
|% 0,44
|
|Frank
|10,5767
|10,6404
|% 0,44
|
|Riyal
|2,5775
|2,5904
|% 0,61
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|4,92
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,84
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,06
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|-0,04
|