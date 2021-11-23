***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:53
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979106
BIST
12:581.776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 20,92
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
12:5812,2952
En Yüksek
|Değişim
|: 7,79%
|| 0,8890
|Açılış
|: 12,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
12:5813,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 8,12%
|| 1,0418
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
12:58713,48
En Yüksek
|Değişim
|: 7,72%
|| 51,13
|Açılış
|: 713,48
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler12:56
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.888.885
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|146.514.473
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.745.842
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|45.819.809
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.408.970
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,35
|597.426.993
|% -9,71
|
|ADESE
|0,97
|105.147.046
|% -9,35
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,70
|2.058.611.500
|% 4,57
|
|SISE
|11,76
|1.946.294.028
|% 4,91
|
|GARAN
|11,83
|1.660.836.398
|% -0,92
|
|EREGL
|23,04
|1.314.612.699
|% 6,86
|
|YKBNK
|3,48
|855.855.238
|% -1,69
|
|YKBNK
|3,48
|855.855.238
|% -1,69
|
|KRDMD
|8,70
|2.058.611.500
|% 4,57
|
|ODAS
|1,59
|363.066.003
|% -3,05
|
|SISE
|11,76
|1.946.294.028
|% 4,91
|
|GARAN
|11,83
|1.660.836.398
|% -0,92
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2798
|12,2952
|% 7,79
|
|Euro
|13,8368
|13,8643
|% 8,12
|
|Sterlin
|16,5021
|16,5849
|% 8,35
|
|Frank
|13,2242
|13,3038
|% 8,59
|
|Riyal
|3,2885
|3,3050
|% 8,48
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,50
|
|Altın Gr.
|703
|703
|40,39
|
|Cumhuriyet
|4.646
|4.717
|298,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|300,19
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|145,21
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|72,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,34
|9,35
|0,49
|
|B. Petrol
|78,88
|78,88
|-0,82
|