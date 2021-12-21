***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:06
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984975
BIST
10:581.825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 21,29
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.817
10:5811,4664
En Yüksek
|Değişim
|: -5,94%
|| -0,7235
|Açılış
|: 11,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
10:5813,0399
En Yüksek
|Değişim
|: -5,78%
|| -0,8002
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
10:58677,07
En Yüksek
|Değişim
|: -4,34%
|| -30,73
|Açılış
|: 677,07
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
675,87
BIST En Aktif Hisseler10:58
|POLTK
|619,60
|9.777.670
|% 9,99
|
|TETMT
|379,20
|7.657.673
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|PENTA
|357,20
|15.501.158
|% 9,24
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|5.956.887
|% -9,93
|
|DOCO
|1.053,50
|26.407.533
|% -7,69
|
|PKENT
|7.002,00
|2.538.148
|% -6,64
|
|DZGYO
|2,43
|15.272.023
|% -6,54
|
|GARAN
|11,97
|1.127.032.830
|% 0,76
|
|SISE
|13,28
|635.334.393
|% 0,00
|
|EREGL
|25,86
|576.380.705
|% 1,65
|
|KRDMD
|9,20
|569.136.766
|% -1,08
|
|TUPRS
|145,60
|451.857.486
|% -2,74
|
|GARAN
|11,97
|1.127.032.830
|% 0,76
|
|YKBNK
|3,57
|323.657.549
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,20
|569.136.766
|% -1,08
|
|DOHOL
|2,83
|138.162.995
|% 1,80
|
|SISE
|13,28
|635.334.393
|% 0,00
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3796
|11,4869
|% -5,77
|
|Euro
|12,9721
|13,0485
|% -5,72
|
|Sterlin
|15,5604
|15,6385
|% -4,27
|
|Frank
|12,6482
|12,7244
|% -4,32
|
|Riyal
|3,1026
|3,1182
|% -4,23
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,71
|
|Altın Gr.
|686
|686
|-21,91
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,67
|8,69
|-0,26
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,00
|