***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2022 10:08
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038620
BIST
11:272.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,48
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
11:2717,3481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 17,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
11:2718,2458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0212
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
11:271.018,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.018,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|MAKIM
|12,48
|112.388.899
|% 6,67
|
|BMSCH
|8,28
|25.149.375
|% 6,15
|
|INVEO
|40,56
|77.767.575
|% 6,01
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|DOKTA
|26,96
|2.422.719
|% -4,94
|
|VKING
|5,57
|1.142.336
|% -4,79
|
|THYAO
|52,65
|1.835.106.397
|% 1,45
|
|EREGL
|28,02
|843.774.791
|% -2,37
|
|SASA
|45,92
|559.982.940
|% 0,53
|
|SISE
|22,22
|537.573.268
|% -1,77
|
|KARSN
|7,63
|460.223.949
|% -1,29
|
|YKBNK
|4,91
|326.646.484
|% -1,41
|
|ODAS
|3,16
|194.183.956
|% -1,56
|
|KARSN
|7,63
|460.223.949
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,62
|130.699.454
|% -1,13
|
|DOHOL
|4,03
|152.617.603
|% -1,23
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3421
|17,3498
|% 0,07
|
|Euro
|18,2278
|18,2410
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,1224
|21,2284
|% -0,45
|
|Frank
|17,8755
|17,9832
|% 0,06
|
|Riyal
|4,6122
|4,6353
|% 0,14
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-8,50
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.760
|6.862
|-25,00
|
|Yarım
|3.319
|3.356
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,84
|
Seans Raporu
11:25
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