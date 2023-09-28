***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2023 10:32
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197769
BIST
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12:578.274
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 60,12
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5727,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5132
|Açılış
|: 27,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5729,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,5826
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:571.654,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 32,83
|Açılış
|: 1.654,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:55
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.468.407
|% 9,98
|
|MAALT
|824,30
|86.858.849
|% 9,98
|
|ADGYO
|29,52
|388.605.083
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|870.798.861
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|3.846.265
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|242,40
|14.991.920.116
|% 5,21
|
|ISCTR
|26,04
|2.576.511.572
|% 2,12
|
|YKBNK
|17,28
|2.356.686.265
|% 1,83
|
|TUPRS
|164,10
|2.278.367.910
|% 0,24
|
|GUBRF
|368,40
|2.244.051.102
|% -3,94
|
|YKBNK
|17,28
|2.356.686.265
|% 1,83
|
|ZOREN
|5,20
|588.397.349
|% 0,39
|
|EKGYO
|8,09
|867.485.238
|% 0,62
|
|KATMR
|2,44
|252.783.924
|% 0,41
|
|ISCTR
|26,04
|2.576.511.572
|% 2,12
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4116
|27,4172
|% 1,91
|
|Euro
|28,9795
|28,9978
|% 2,03
|
|Sterlin
|33,3617
|33,5290
|% 2,54
|
|Frank
|29,7746
|29,9540
|% 2,41
|
|Riyal
|7,2931
|7,3297
|% 2,04
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|1,80
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|31,39
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-27,00
|
|Tam
|11.007
|11.091
|-12,00
|
|Yarım
|5.520
|5.569
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.784
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,90
|0,40
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-0,44
|