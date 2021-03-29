***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2014 25.09.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun, şirketimiz paylarının işlem gördüğü Pazar değişikliği sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 2020/63 sayılı SPK bülteninde kamuoyuna açıklanan 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı kararı kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliğ(II-17.1)'ne uyum sağlaması maksadıyla almış olduğu 29.03.2021 tarihli kararı ile08.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklanmış ve 25.09.2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayıyla kabul edilmiş olan ‘Bilgilendirme Politikası'nın ekte pdf olarak verilmiş güncellenmiş halinin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921377BIST