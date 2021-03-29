***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
29.03.2021 12:09
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2014 25.09.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun, şirketimiz paylarının işlem gördüğü Pazar değişikliği sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 2020/63 sayılı SPK bülteninde kamuoyuna açıklanan 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı kararı kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliğ(II-17.1)'ne uyum sağlaması maksadıyla almış olduğu 29.03.2021 tarihli kararı ile
08.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklanmış ve 25.09.2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayıyla kabul edilmiş olan ‘Bilgilendirme Politikası'nın ekte pdf olarak verilmiş güncellenmiş halinin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921377
BIST
13:421.395
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En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TRILC
|50,40
|179.520.733
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.630.521
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.696.717
|% 9,98
|
|RTALB
|25,36
|142.795.331
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.302.470
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.436.156
|% -7,69
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|IZTAR
|20,08
|7.112.838
|% -6,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
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|KRDMD
|7,02
|1.177.364.297
|% 6,53
|
|GARAN
|6,94
|905.850.832
|% 0,87
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|EKGYO
|2,01
|587.327.488
|% 8,65
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|BJKAS
|7,26
|584.486.871
|% 4,76
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|PETKM
|5,61
|393.351.565
|% 3,12
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|EKGYO
|2,01
|587.327.488
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,02
|1.177.364.297
|% 6,53
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|GARAN
|6,94
|905.850.832
|% 0,87
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|DOHOL
|3,38
|292.903.605
|% 4,32
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|BJKAS
|7,26
|584.486.871
|% 4,76
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|13:42
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1606
|8,1649
|% 1,05
|
|Euro
|9,6118
|9,6282
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,2597
|11,3161
|% 1,34
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|Frank
|8,6598
|8,7119
|% 1,06
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|Riyal
|2,1715
|2,1824
|% 1,09
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|13:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,21
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|Altın Gr.
|453
|453
|2,86
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|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|24,00
|
|Tam
|2.979
|3.056
|28,91
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|13,99
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|Çeyrek
|722
|739
|6,99
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|Gümüş.Ons
|24,79
|24,84
|-0,24
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|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,00
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|B. Petrol
|64,41
|64,41
|-0,02
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