***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
02.12.2021 18:11
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Metross Turşu ve Konserve Gıda Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gıda Üretimi Satış Pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2021 tarihine kadar.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.900 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
100 TL
Toplam Tutar
490.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
49
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
49
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
49
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,16
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,47
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Şirket kuruluşuna iştirak edilmektedir. Diğer ortak ünvanı 'Samsun Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Müşterek Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluşta nominal değerden iştirak edilmektedir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluşta nominal değerden iştirak edilmektedir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı ile
1)Şirketimizin ortaklık oranlarının ve şartlarının aşağıda belirtilen şekilde Samsun Ticaret Sicilinde Metross Turşu ve Konserve Gıda Anonim Şirketi ünvanı ile 1.000.000 TL sermayeli şirket kuruluş işlemleri için SAMSUN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile birlikte gerekli başvuruların yapılmasına
-Kurulacak olan şirkete SAMSUN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ‘nin % 51 oranında, Şirketimiz VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin %49 oranında paya sahip olacak şekilde şirket kuruluşunun tamamlanmasına,
-Kurulacak olan Metross Turşu ve Konserve Gıda Anonim Şirketi ‘nin kuruluş sermayesine %49 paya karşılık gelen 490.000 TL ile iştirak edilmesine,
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980720
BIST