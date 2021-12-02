***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMetross Turşu ve Konserve Gıda Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGıda Üretimi Satış PazarlamasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.12.2021 tarihine kadar.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.900 TLBeher Payın Alış Fiyatı100 TLToplam Tutar490.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)49Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)49Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)49Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,16İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)4,47Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıŞirket kuruluşuna iştirak edilmektedir. Diğer ortak ünvanı 'Samsun Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiMüşterek OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluşta nominal değerden iştirak edilmektedirDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşta nominal değerden iştirak edilmektedirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı ile1)Şirketimizin ortaklık oranlarının ve şartlarının aşağıda belirtilen şekilde Samsun Ticaret Sicilinde Metross Turşu ve Konserve Gıda Anonim Şirketi ünvanı ile 1.000.000 TL sermayeli şirket kuruluş işlemleri için SAMSUN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile birlikte gerekli başvuruların yapılmasına-Kurulacak olan şirkete SAMSUN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ‘nin % 51 oranında, Şirketimiz VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin %49 oranında paya sahip olacak şekilde şirket kuruluşunun tamamlanmasına,-Kurulacak olan Metross Turşu ve Konserve Gıda Anonim Şirketi ‘nin kuruluş sermayesine %49 paya karşılık gelen 490.000 TL ile iştirak edilmesine,Karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980720BIST