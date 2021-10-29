***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)445 3.215.814 3.216.259 0 3.216.259Dönem Karı (Zararı)3.215.814 3.215.814 0 3.215.814Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)445 445 0 445Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.367.975 9.367.975Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -46.697 -15.428.983 3.215.814 32.573.814 0 32.573.814Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.401 1.373.688 1.371.287 0 1.371.287Dönem Karı (Zararı)1.373.688 1.373.688 0 1.373.688Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.401 -2.401 0 -2.401Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.447.315 -6.447.315 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -57.539 -8.981.668 1.373.688 37.168.161 0 37.168.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.539.901 -3.170.694Dönem Karı (Zararı)1.373.688 3.215.814Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.373.688 3.215.814Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.175.185 -274.108Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 150.632 199.533Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -485.523Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -485.523Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.930 -11.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 11.930 -11.859Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.310.015 -279.234Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.298.402 -477.160Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 2.693 85.989Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 41.584 178.250Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -55.890 -66.313Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.751 416.230Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.751 416.230Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-24 11.809 -113.255Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -36.790 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-36.790 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.449.052 -6.333.531Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -4.156 -5.724.728Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler460.445 571.257İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-25 896.463 88.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -436.018 483.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.476.220 -1.366.838İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-25 3.467.481 -1.358.829İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 8.739 -8.009Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-716.992 -23.944Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler193.197 -193.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-25 55.917 -7.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 137.280 -186.734Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 12.779 14.062Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-972.441 -117.776İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7-25 -774.354 18.533İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -198.087 -136.309Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 0 -150.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 658.581Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.647.555 -3.391.825Ödenen Faiz23 0 -85.612Alınan Faiz22 892.346 306.743YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.790 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.790 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 36.790 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.576.691 -3.170.694NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.576.691 -3.170.694DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 783.005 3.730.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.359.696 559.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.359.696 783.005Finansal Yatırımlar5 6.908 1Ticari Alacaklar1.537.787 1.947.450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 382.670 1.214.391İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.155.117 733.059Diğer Alacaklar6.428.252 9.548.402İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-25 6.387.461 9.498.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.791 49.530Peşin Ödenmiş Giderler8 729.129 12.137Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 120.218 104.425ARA TOPLAM13.181.990 12.395.420TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.181.990 12.395.420DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 28.157.000 28.157.000Maddi Duran Varlıklar11 818.184 968.445Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.713 5.084TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.979.897 29.130.529TOPLAM VARLIKLAR42.161.887 41.525.949KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar320.249 137.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 87.015 41.895İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 233.234 95.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 27.665 14.886Diğer Borçlar160.707 1.046.503İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 0 774.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 160.707 272.149Kısa Vadeli Karşılıklar43.039 38.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.344 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 38.695 38.695ARA TOPLAM551.660 1.237.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER551.660 1.237.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 34.159 120.804Uzun Vadeli Karşılıklar10.466 479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.466 479Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 4.397.441 4.369.839TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.442.066 4.491.122TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.993.726 5.729.075ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.168.161 35.796.874Ödenmiş Sermaye15.1 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.2 8.287.287 8.287.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.3 11.488.854 11.491.255Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.488.854 11.491.255Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.3 11.546.393 11.546.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.3 -57.539 -55.138Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.981.668 -15.428.983Net Dönem Karı veya Zararı1.373.688 6.447.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.168.161 35.796.874TOPLAM KAYNAKLAR42.161.887 41.525.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 10.955.784 7.747.129 8.364.944 7.747.129Satışların Maliyeti17 -10.689.912 -7.747.129 -8.145.330 -7.747.129TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)265.872 0 219.614 0BRÜT KAR (ZARAR)265.872 0 219.614 0Genel Yönetim Giderleri19 -804.293 -851.423 -156.734 -222.795Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 304.581 919.716 14.111 832.436Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -249.011 -670.194 11.188 -460.696ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-482.851 -601.901 88.179 148.945Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 1.922.943 4.039.251 625.709 888.172Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 -202.816 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.440.092 3.234.534 713.888 1.037.117Finansman Gelirleri22 0 0 0 0Finansman Giderleri22 -38.202 -85.989 -31.692 -11.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.401.890 3.148.545 682.196 1.025.968Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.202 67.269 -110.918 -350.640Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -28.202 67.269 -110.918 -350.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.373.688 3.215.814 571.278 675.328DÖNEM KARI (ZARARI)1.373.688 3.215.814 571.278 675.328Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.373.688 3.215.814 571.278 675.328Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,05490000 0,12860000 0,02290000 0,02700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.401 445 -2.887 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.001 570 -3.609 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler600 -125 722 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri600 -125 722 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.401 445 -2.887 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.371.287 3.216.259 568.391 675.328Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.371.287 3.216.259 568.391 675.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973259BIST