***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:12
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.569.469 3.724.493
Dönem Karı (Zararı)
-226.654 802.410
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-226.654 802.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-369.245 -879.605
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 137.305 110.770
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-41.560 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-41.560 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.231 11.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 11.231 11.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-942.886 -882.720
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -725.998 -870.444
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 24.480 6.510
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-7 55.029 29.425
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-7 -296.397 -48.211
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-480 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-480 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 435.107 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-24 32.038 -82.594
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -36.790
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -36.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.908.391 3.677.649
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.961 790.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-27 347.378 844.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -313.417 -54.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.925.306 3.390.637
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-27 3.040.460 3.381.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.115.154 8.739
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -43.218
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 585.837 -3.125.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
247.602 41.320
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-27 52.916 15.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15 3.945 9.119
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.072 -933.652
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-27 206.902 -774.354
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -66.830 -159.298
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 3.555.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.332 -6.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -28.332 -6.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.312.492 3.600.454
Ödenen Faiz
23 -17.470 -5.282
Alınan Faiz
22 283.260 129.321
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -8.813 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.204.665 36.790
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -367.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 36.790
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 36.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-837.165 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -837.165 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.364.804 3.761.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.364.804 3.761.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 598.223 783.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.963.027 4.544.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.447.315 -6.447.315 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
486 802.410 802.896 0 802.896
Dönem Karı (Zararı)
802.410 802.410 0 802.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
486 486 0 486
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -54.652 -8.981.668 802.410 36.599.770 0 36.599.770
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.744 -8.981.668 15.237.635 51.033.903 0 51.033.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
70.419 15.167.216 -15.237.635 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.310 -226.654 -236.964 0 -236.964
Dönem Karı (Zararı)
-226.654 -226.654 0 -226.654
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.310 -10.310 0 -10.310
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -66.054 70.419 6.185.548 -226.654 50.796.939 0 50.796.939
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.963.027 598.223
Finansal Yatırımlar
5 7.502 7.022
Ticari Alacaklar
1.132.649 1.180.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-27 0 346.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.132.649 834.687
Diğer Alacaklar
8.924.223 10.116.218
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-27 7.604.376 9.970.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.319.847 145.272
Peşin Ödenmiş Giderler
8 49.235 16.232
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 9.027 19.169
Diğer Dönen Varlıklar
16 62.773 34.441
ARA TOPLAM
12.148.436 11.972.062
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.148.436 11.972.062
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 0 67.607
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 45.425.000 45.425.000
Maddi Duran Varlıklar
12 2.030.896 1.330.789
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.556.169 782.693
Taşıtlar
447.662 516.248
Mobilya ve Demirbaşlar
20.113 22.825
Özel Maliyetler
6.952 9.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.343 4.590
Diğer Haklar
4.343 4.590
Peşin Ödenmiş Giderler
8 99.000 717.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.559.239 47.545.826
TOPLAM VARLIKLAR
59.707.675 59.517.888
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
537.525 312.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-27 214.853 179.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 322.672 133.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 31.271 27.326
Diğer Borçlar
414.711 264.171
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-27 333.859 122.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 80.852 141.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.846 42.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.151 4.226
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.695 38.695
ARA TOPLAM
1.030.353 647.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.030.353 647.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 6.011 12.022
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.915 7.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 24.915 7.299
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 7.849.457 7.817.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.880.383 7.836.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.910.736 8.483.985
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.796.939 51.033.903
Ödenmiş Sermaye
17.1 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17.3 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.480.339 11.490.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.480.339 11.490.649
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.4 11.546.393 11.546.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.4 -66.054 -55.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.2 70.419 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.185.548 -8.981.668
Net Dönem Karı veya Zararı
-226.654 15.237.635
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.796.939 51.033.903
TOPLAM KAYNAKLAR
59.707.675 59.517.888
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 4.438.519 2.590.840 2.253.362 1.425.882
Satışların Maliyeti
19 -4.300.196 -2.544.582 -2.169.667 -1.402.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
138.323 46.258 83.695 23.608
BRÜT KAR (ZARAR)
138.323 46.258 83.695 23.608
Genel Yönetim Giderleri
20 -426.861 -652.119 -179.964 -301.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 383.519 290.470 108.011 7.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -148.454 -255.639 35.147 -149.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-53.473 -571.030 46.889 -420.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.209.421 1.297.234 581.165 682.427
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -883.304 0 -883.304 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 -435.107 0 -392.705 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-162.463 726.204 -647.955 262.038
Finansman Giderleri
24 -29.576 -6.510 -9.290 -3.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-192.039 719.694 -657.245 258.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.615 82.716 -433.070 -317.040
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -34.615 82.716 -433.070 -317.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.654 802.410 -1.090.315 -58.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.654 802.410 -1.090.315 -58.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-226.654 802.410 -1.090.315 -58.848
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,00910000 0,03210000 -0,04360000 -0,00240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.310 486 317 445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.887 608 397 570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.577 -122 -80 -125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.577 -122 -80 -125
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.310 486 317 445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-236.964 802.896 -1.089.998 -58.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-236.964 802.896 -1.089.998 -58.403
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052488
BIST