***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.569.469 3.724.493Dönem Karı (Zararı)-226.654 802.410Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-226.654 802.410Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-369.245 -879.605Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 137.305 110.770Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-41.560 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-41.560 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.231 11.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 11.231 11.729Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-942.886 -882.720Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -725.998 -870.444Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 24.480 6.510Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-7 55.029 29.425Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-7 -296.397 -48.211Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-480 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-480 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 435.107 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-24 32.038 -82.594Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -36.790Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -36.790İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.908.391 3.677.649Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler33.961 790.619İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-27 347.378 844.777İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -313.417 -54.158Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.925.306 3.390.637İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-27 3.040.460 3.381.898İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.115.154 8.739Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -43.218Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 585.837 -3.125.776Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler247.602 41.320İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-27 52.916 15.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15 3.945 9.119Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler140.072 -933.652İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7-27 206.902 -774.354İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -66.830 -159.298Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 3.555.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.332 -6.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 -28.332 -6.400Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.312.492 3.600.454Ödenen Faiz23 -17.470 -5.282Alınan Faiz22 283.260 129.321Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -8.813 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.204.665 36.790İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -367.500 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 36.790Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 0 36.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-837.165 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -837.165 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.364.804 3.761.283NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.364.804 3.761.283DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 598.223 783.005DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.963.027 4.544.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.447.315 -6.447.315 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)486 802.410 802.896 0 802.896Dönem Karı (Zararı)802.410 802.410 0 802.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)486 486 0 486Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -54.652 -8.981.668 802.410 36.599.770 0 36.599.770Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.744 -8.981.668 15.237.635 51.033.903 0 51.033.903Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler70.419 15.167.216 -15.237.635 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.310 -226.654 -236.964 0 -236.964Dönem Karı (Zararı)-226.654 -226.654 0 -226.654Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.310 -10.310 0 -10.310Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -66.054 70.419 6.185.548 -226.654 50.796.939 0 50.796.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.963.027 598.223Finansal Yatırımlar5 7.502 7.022Ticari Alacaklar1.132.649 1.180.757İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-27 0 346.070İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.132.649 834.687Diğer Alacaklar8.924.223 10.116.218İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-27 7.604.376 9.970.946İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.319.847 145.272Peşin Ödenmiş Giderler8 49.235 16.232Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 9.027 19.169Diğer Dönen Varlıklar16 62.773 34.441ARA TOPLAM12.148.436 11.972.062TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.148.436 11.972.062DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 0 67.607Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 45.425.000 45.425.000Maddi Duran Varlıklar12 2.030.896 1.330.789Tesis, Makine ve Cihazlar1.556.169 782.693Taşıtlar447.662 516.248Mobilya ve Demirbaşlar20.113 22.825Özel Maliyetler6.952 9.023Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.343 4.590Diğer Haklar4.343 4.590Peşin Ödenmiş Giderler8 99.000 717.840Ertelenmiş Vergi Varlığı26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.559.239 47.545.826TOPLAM VARLIKLAR59.707.675 59.517.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar537.525 312.827İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-27 214.853 179.061İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 322.672 133.766Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 31.271 27.326Diğer Borçlar414.711 264.171İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-27 333.859 122.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 80.852 141.671Kısa Vadeli Karşılıklar46.846 42.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.151 4.226Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.695 38.695ARA TOPLAM1.030.353 647.245TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.030.353 647.245UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 6.011 12.022Uzun Vadeli Karşılıklar24.915 7.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 24.915 7.299Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 7.849.457 7.817.419TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.880.383 7.836.740TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.910.736 8.483.985ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.796.939 51.033.903Ödenmiş Sermaye17.1 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17.3 8.287.287 8.287.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.480.339 11.490.649Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.480.339 11.490.649Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.4 11.546.393 11.546.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.4 -66.054 -55.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.2 70.419 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.185.548 -8.981.668Net Dönem Karı veya Zararı-226.654 15.237.635TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.796.939 51.033.903TOPLAM KAYNAKLAR59.707.675 59.517.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.438.519 2.590.840 2.253.362 1.425.882Satışların Maliyeti19 -4.300.196 -2.544.582 -2.169.667 -1.402.274TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)138.323 46.258 83.695 23.608BRÜT KAR (ZARAR)138.323 46.258 83.695 23.608Genel Yönetim Giderleri20 -426.861 -652.119 -179.964 -301.873Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 383.519 290.470 108.011 7.707Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -148.454 -255.639 35.147 -149.831ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-53.473 -571.030 46.889 -420.389Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.209.421 1.297.234 581.165 682.427Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -883.304 0 -883.304 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar23 -435.107 0 -392.705 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-162.463 726.204 -647.955 262.038Finansman Giderleri24 -29.576 -6.510 -9.290 -3.846SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-192.039 719.694 -657.245 258.192Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.615 82.716 -433.070 -317.040Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -34.615 82.716 -433.070 -317.040SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-226.654 802.410 -1.090.315 -58.848DÖNEM KARI (ZARARI)-226.654 802.410 -1.090.315 -58.848Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-226.654 802.410 -1.090.315 -58.848Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,00910000 0,03210000 -0,04360000 -0,00240000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.310 486 317 445Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.887 608 397 570Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.577 -122 -80 -125Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.577 -122 -80 -125Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.310 486 317 445TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-236.964 802.896 -1.089.998 -58.403Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-236.964 802.896 -1.089.998 -58.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052488BIST